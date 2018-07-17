Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

Yapılan bir araştırma, tüm zamanların en çok satan 10 telefonunu ortaya çıkardı. İşte, herhangi bir Android cihazın olmadığı tüm zamanların çok satan cep telefonları listesi karışınızda. Listede bakın hangi modeller var... 10. Motorola Razr V3 Üretim Yılı: 2004 Satılan cihaz sayısı: 130 milyondan fazla Motorola'nın amiral gemisi modeli, o zamana göre muhteşem bir tasarımdı. Cihaz çıktığı yıl itibarıyla dönemin ikonik telefonları arasında yer almayı başarmıştı. 9. Nokia 2600 Üretim Yılı: 2004 Satılan cihaz sayısı: 135 milyon Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan Nokia 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı. 8. Samsung E1100 Üretim Yılı: 2009. Satılan cihaz sayısı: 150 milyon. Nokia 2600 gibi, Samsung E1100 da dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ünlüydü. Cihaz bekleme modunda 13 gün sunarken, 1.52 inç ekran, dahili bellek ve el feneri ile donatılmıştı. 7. Nokia 5230 Üretim Yılı: 2009 Satılan cihaz sayısı: 150 milyon Dokunmatik ekran, kamera, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan Nokia 5230, dönemin en gelişmiş telefonlarından biriydi. 6. Nokia 6600 Üretim Yılı: 2003 Satılan cihaz sayısı: 150 milyon Farklı tasarımı ile çoğu insanı kendine hayran bırakan Nokia 6600, ilk çıktığında 600 Euroluk fiyatı ile oldukça konuşulmuştu. Cihazın satış rekorları kırması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor.