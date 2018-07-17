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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u

Yapılan bir araştırma, tüm zamanların en çok satan 10 unu ortaya çıkardı. İşte, herhangi bir cihazın olmadığı tüm zamanların çok satan cep telefonları listesi karışınızda.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 12:06
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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu
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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

Listede bakın hangi modeller var...

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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

10. Motorola Razr V3

Üretim Yılı: 2004

Satılan cihaz sayısı: 130 milyondan fazla

'nın amiral gemisi modeli, o zamana göre muhteşem bir tasarımdı. Cihaz çıktığı yıl itibarıyla dönemin ikonik ları arasında yer almayı başarmıştı.

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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

9. Nokia 2600

Üretim Yılı: 2004

Satılan cihaz sayısı: 135 milyon

Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı.

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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

8. Samsung E1100

Üretim Yılı: 2009.

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon.

2600 gibi, Samsung E1100 da dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ünlüydü. Cihaz bekleme modunda 13 gün sunarken, 1.52 inç ekran, dahili bellek ve el feneri ile donatılmıştı.

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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

7. Nokia 5230

Üretim Yılı: 2009

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon

Dokunmatik ekran, kamera, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan 5230, dönemin en gelişmiş larından biriydi.

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Tüm zamanların en çok satan 10 cep u
Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

6. Nokia 6600

Üretim Yılı: 2003

Satılan cihaz sayısı: 150 milyon

Farklı tasarımı ile çoğu insanı kendine hayran bırakan 6600, ilk çıktığında 600 Euroluk fiyatı ile oldukça konuşulmuştu. Cihazın satış rekorları kırması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor.

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