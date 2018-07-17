Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu

9. Nokia 2600

Üretim Yılı: 2004

Satılan cihaz sayısı: 135 milyon

Sağlam bir kasa ve 1.5 inçlik küçük bir ekran sunan Nokia 2600'da bir kamera, Bluetooth veya başka ek fonksiyonlar yoktu. Fakat cihazı çok popüler bir hale getiren özellikler ise uzun pil ömrü ve uygun fiyatıydı.