Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!
Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!
Türkiye'de de dünyada olduğu gibi internetten alışveriş yapma trendi giderek yükseliyor. Son dönemde alışverişler büyük çoğunlukla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adeta 'Alışveriş yapıyorum' demek 'İnternette ürünlere göz atıyorum' manasına geliyor. Peki Türk halkı en çok hangi teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. Türkiye'de en fazla tercih edilen telefonlar hangileri? En fazla satılan bilgisayarlar hangileri? İşte sizler için farklı kaynaklardan derlediğimiz en fazla ilgi gösterilen, yorum yapılan ve görüntülenen teknolojik aletler! Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei, Lenovo, Vestel ve diğer markalar. Bakın en çok hangi ürünlerine Türkler ilgi gösteriyor.
Giriş Tarihi: 03.12.2019
11:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
11:53
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