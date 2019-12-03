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  • Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

'de de dünyada olduğu gibi internetten alışveriş yapma trendi giderek yükseliyor. Son dönemde alışverişler büyük çoğunlukla üzerinden gerçekleştiriliyor. Adeta 'Alışveriş yapıyorum' demek 'İnternette ürünlere göz atıyorum' manasına geliyor. Peki Türk halkı en çok hangi teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. Türkiye'de en fazla tercih edilen telefonlar hangileri? En fazla satılan bilgisayarlar hangileri? İşte sizler için farklı kaynaklardan derlediğimiz en fazla ilgi gösterilen, yorum yapılan ve görüntülenen teknolojik aletler! Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei, Lenovo, Vestel ve diğer markalar. Bakın en çok hangi ürünlerine Türkler ilgi gösteriyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 11:53
Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Xiaomi son yıllarda ciddi bir yükselişte! Bunda özellikle telefonlarının etkisi var.

Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Xiaomi Redmi Note 8 çok satanlardan biri.

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Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

64 gb'lık versiyonu daha popüler.

Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Yine Xiaomi'nin bir başka ürünü.

Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Xiaomi Redmi Airdots Tws Bluetooth 5.0 Kulaklık

Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Samsung'un telefonları da ilgi görenlerin başında geliyor.

Türkiye'de en çok satılan telefonlar? İşte en çok satan teknolojik ürünler!

Samsung Galaxy M20 32 GB

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