Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor

Eğer tuşlu telefon kullanıyorsanız size müjdeli bir haberimiz var. WhatsApp artık onlara da geliyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Firefox OS'in devamı niteliğinde görülen KaiOS işletim sistemine uyarlanıyor Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan yeni mobil işletim sistemi KaiOS, Facebook’un ardından WhatsApp uygulamasına da kavuşuyor. WhatsApp’ın KaiOS uygulamasına kavuşacağı, uygulamanın Windows Phone 2.18.38 beta sürümünün kaynak kodlarında rastlanan ipuçlarından fark edildi. TUŞLU TELEFONLARA MÜJDE KaiOS Technologies isimli şirket tarafından Mozilla'nın Firefox OS işletim sistemi üzerine geliştirilen KaiOS, Hindistan'da satışa sunulan JioPhone isimli tuşlu cep telefonlarında kullanılıyor. KaiOS için WhatsApp uygulamasının ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Bu gelişmeyle birlikte WhatsApp'ın kullanım oranı daha da artacak ve çok daha büyük bir kitleye ulaşabilecek. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp hakkında yeni özellikler gün yüzüne çıkmıştı...