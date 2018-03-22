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Tuşlu telefonlara da geliyor

Eğer tuşlu telefon kullanıyorsanız size müjdeli bir haberimiz var. artık onlara da geliyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 12:50
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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması , Firefox OS'in devamı niteliğinde görülen KaiOS işletim sistemine uyarlanıyor

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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan yeni mobil işletim sistemi KaiOS, Facebook’un ardından uygulamasına da kavuşuyor.
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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor
’ın KaiOS uygulamasına kavuşacağı, uygulamanın Windows Phone 2.18.38 beta sürümünün kaynak kodlarında rastlanan ipuçlarından fark edildi.
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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor

TUŞLU TELEFONLARA MÜJDE

KaiOS Technologies isimli şirket tarafından Mozilla'nın Firefox OS işletim sistemi üzerine geliştirilen KaiOS, Hindistan'da satışa sunulan JioPhone isimli tuşlu cep telefonlarında kullanılıyor.

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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor

KaiOS için uygulamasının ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor
Bu gelişmeyle birlikte 'ın kullanım oranı daha da artacak ve çok daha büyük bir kitleye ulaşabilecek.
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Tuşlu telefonlara da geliyor
Tuşlu telefonlara da WhatsApp geliyor

Geçtiğimiz günlerde hakkında yeni özellikler gün yüzüne çıkmıştı...

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