Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Twitter'ın belki de en büyük hack girişimlerinden bir tanesi ile ilgili, bu olaya dahil olan bir kişi tarafından açıklamalar yapıldı. Hack girişimine dahil olan bir kişinin bir teknoloji sitesine yaptığı açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiği neredeyse tüm detayları ile açıklandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu açıklamalara yakından bakalım.