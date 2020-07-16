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hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Dün akşam flaş bir gelişme yaşandı. hacklendi. Siber korsanlar Twitter'da ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirdi ve bitcoin dolandırıcılığı için mesajlar attı. Hackerlar takipçilere büyük vaatlerde bulundu ve insanlara yüklü şekilde bitcoin ödemesi yapacaklarını belirtti. Sahte tweet'lere inananlar oldu. Twitter'daki dolandırıcılık olayıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 12:11
Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

İlk etapta ne olduğu anlaşılamayan bu olayla ilgili olarak yönetimi, bir süre boyunca sessiz kaldı. Birkaç saat geçtikten ve binlerce dolar söz konusu Bitcoin cüzdanlarına aktarıldıktan sonra açıklama yapan Twitter yetkilileri, bilgisayar korsanlarının iç sistemlere ve yönetim araçlarına sahip olan bazı çalışanları hedeflediğini ve bu sayede de sisteme sızdıklarını açıklayıp, olayın dolandırıcılık amaçlı olduğunu doğruladılar. Peki bilgisayar korsanları, bu dolandırıcılığı nasıl yapmışlardı?

Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

'ın belki de en büyük hack girişimlerinden bir tanesi ile ilgili, bu olaya dahil olan bir kişi tarafından açıklamalar yapıldı. Hack girişimine dahil olan bir kişinin bir teknoloji sitesine yaptığı açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiği neredeyse tüm detayları ile açıklandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu açıklamalara yakından bakalım.

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Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Açıklamalarda bulunan kişi kişi, Kirk kod adına sahip bir bilgisayar korsanının sadece çalışanlarının kullanabildikleri bir araca erişim sağladığını ve birkaç saat içerisinde de 100 bin dolardan fazla para kazandığını ifade ediyor. Bilgisayar korsanının Twitter yönetim aracına eriştikten sonra yaptığı ilk şey, hesapların yeniden kurtarılamaması için e-posta hesaplarını sıfırlamak olmuş. Bu sayede Elon Musk ve Bill Gates gibi isimlerin Twitter hesaplarına erişmesinin önüne geçilmişti.

Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Yapılan açıklamalara göre Kirk kod adlı bu bilgisayar korsanı, ele geçirdiği hesapların güvenliğini sağladıktan sonra sahte paylaşımlar yapmaya başlamış ve diğer kullanıcılarını, ağına düşürmeye çalışmış. Kirk'ün bu noktada başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Peki, bilgisayar korsanının eriştiği Twitter yönetim aracı neydi ve ne gibi işlevlere sahipti? Paylaşılan bir ekran görüntüsü, bu sorunun yanıtını kolaylıkla veriyor.

Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Açıklamalarda bulunan kişi, Kirk kod adlı bilgisayar korsanının ekran görüntüsündeki aracı kullandığını söylüyor. Ancak bilgisayar korsanının bu araca nasıl eriştiği şu an için muamma. Açıklamalarda bulunan kişi, 'ın açıklamalarını doğruluyor ve bu bilgisayar korsanının bir çalışana siber saldırı düzenleyerek bu Twitter yönetim aracına erişmiş olabileceğini varsayıyor. Tahminlerimize göre bu erişimin nasıl sağlandığı, sonsuza dek bir sır olacak kalacak.

Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Bilgisayar korsanının eriştiği yönetim aracına baktığımızda, bu aracın bir hesapla ilgili hemen her şeyin yönetilmesini sağladığını görüyoruz. Anlaşılabildiği kadarıyla bu yönetim aracı, bir hesabın e-posta adresinin düzenlenmesini, hesapla ilgili diğer detaylara erişilmesini ve hatta bir hesabın askıya alınmasını bile sağlıyor. İşte bu da Kirk isimli bilgisayar korsanının söz konusu araca ulaştıktan sonra tarihinin en büyük vurgun girişimlerinden birini başlatmasını sağlamış.

Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

Kirk, ilk olarak dünyanın en büyük Bitcoin borsalarından bir tanesi olan Binance'ı hedefliyor. Attığı sahte tweetlerle kullanıcıların kafasını karıştırmayı başaran bilgisayar korsanı, bunun ardından da diğer borsa ve ünlü isimlerin hesaplarına geçiyor. Buradan yaptığı paylaşımlarla ve vaatleriyle de kullanıcıları kandırmayı başaran bilgisayar korsanı, birkaç saat içerisinde 100 bin dolardan fazla para toplamayı başarıyor.

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