Twitter hack olayının perde arkası! Twitter'daki Bitcoin dolandırıcılığı nasıl gerçekleşti?

İlk etapta ne olduğu anlaşılamayan bu olayla ilgili olarak Twitter yönetimi, bir süre boyunca sessiz kaldı. Birkaç saat geçtikten ve binlerce dolar söz konusu Bitcoin cüzdanlarına aktarıldıktan sonra açıklama yapan Twitter yetkilileri, bilgisayar korsanlarının iç sistemlere ve yönetim araçlarına sahip olan bazı çalışanları hedeflediğini ve bu sayede de sisteme sızdıklarını açıklayıp, olayın dolandırıcılık amaçlı olduğunu doğruladılar. Peki bilgisayar korsanları, bu dolandırıcılığı nasıl yapmışlardı?