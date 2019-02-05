Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

Twitter'daki yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Twitter CEO'su geçtiğimiz aylarda da yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, 2015'ten bu yana kullanılan 'like' (beğen) butonunu kaldırmayı planladıklarını söylemişti.