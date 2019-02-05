Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı
Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı
Twitter kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konulardan biri atılan Tweet'ler için düzenleme özelliğinin olmamasıydı. Mesela atılan Tweet'te yanlış yazılan bir kelimeyi düzeltmek için Tweet'i silip, yeni Tweet atmak gerekiyor. Ancak bu yeni özellikle birlikte artık böyle durumlar tarih olacak. Böylece kullanıcılar yazım yanlışlarını düzeltebilecek veya attığı Tweet'te değişiklikler yapabilecek. Peki Twitter'ın Tweet düzenleme özelliği nasıl çalışacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 11:13