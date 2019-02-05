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'a 'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter 'su resmen açıkladı

kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konulardan biri atılan 'ler için düzenleme özelliğinin olmamasıydı. Mesela atılan Tweet'te yanlış yazılan bir kelimeyi düzeltmek için Tweet'i silip, yeni Tweet atmak gerekiyor. Ancak bu yeni özellikle birlikte artık böyle durumlar tarih olacak. Böylece kullanıcılar yazım yanlışlarını düzeltebilecek veya attığı Tweet'te değişiklikler yapabilecek. Peki Twitter'ın Tweet düzenleme özelliği nasıl çalışacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 11:13
Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

'da kullanıcıların yıllardır beklediği özellik nihayet geliyor. Twitter'ın kurucusu olan , konuyla ilgili yaptığı açıklamada atılan 'lerin sonradan düzenlenebilmesini sağlayan özelliğin kullanıcılara sunulacağı müjdesini verdi.

Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

kullanıcılarının işine fazlasıyla yaracak 'sonradan düzenleme' özelliği çok yakında karşımıza çıkacak. Şirketin 'su Dorsey, bu yeni özellikle ilgili konuştu ve çarpıcı bilgiler paylaştı.

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Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

Dorsey'e göre atılan 'lerin düzenlenebilmesi için kullanıcılara bir süre verilecek.

Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

Yani atılan bir tweeti günler sonra kullanıcı değiştiremeyecek; aksine bu süre 5 ila 30 saniye gibi bir zaman aralığını kapsayacak.

Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

'da 'lerin sonradan düzenlenebilme özelliğini uzun süredir tartıştıklarını belirten Dorsey, yapılacak değişikliğin maksimum 30 saniye olması gerektiğini, aksi durumda bunun Twitter'ın gerçek zamanlı doğasına aykırı olduğunu düşünüyor.

Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

Düzenle düğmesi ile kullanıcılar paylaştıkları 'lerde kelime hatası gördüklerinde saniyeler içinde değişiklik yapabilme hakkına kavuşacak; ancak 30 saniye gerçekten de oldukça kısa bir süre.

Twitter'a Tweet'leri düzenleme özelliği geliyor! Twitter CEO'su resmen açıkladı

'daki yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Twitter 'su geçtiğimiz aylarda da yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Twitter'ın CEO'su , 2015'ten bu yana kullanılan 'like' (beğen) butonunu kaldırmayı planladıklarını söylemişti.

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