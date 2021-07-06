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Haberler Galeri Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor
Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:20

Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Twitter'ın bazı yeni özellikler üstünde çalıştığını duymayan kalmadı. Sektör kaynakları tarafından paylaşılan raporlarda, Twitter'ın birkaç farklı özelliği test ettiği bildirilmişti. Araştırmacı Jane Manchun söz konusu yenilikler hakkında bazı detayları paylaşmıştı. Şimdi geliştirici Nima Owji, Twitter'ın başlatmaya hazır olduğu yeni özelliklerin ayrıntılarını ortaya koydu. Son gelişmelere göre Facebook benzeri emojili tepki butonları Twitter'a geliyor.

Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda çıkan haberlerde Twitter'ın Facebook ve iMessage'taki gibi emojili tweet tepkileri üstünde çalıştığı bildirilmişti. O zaman sadece 'Hmm' ve 'Haha' tepkileri hazırdı. Ancak Nima Owji tüm emojili tepkilerini ortaya çıkardı.

Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Twitter kullanıcılarının emojili bu tepkileri kullanması için 'Beğen' düğmesine bir süre basılı tutması gerekecek. Tepkiler hazır gibi görünse de, Twitter'ın bu yeniliği ne zaman yayınlayacağı belli değil.

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Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Owji, Twitter'ın web uygulaması için Fleet ve Spaces üzerinde çalıştığını da buldu. Şu anda bu özellikler web sürümünde yok, ancak yakında değişecek görünüyor.

Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Son olarak Twitter DM'de de yenilikler var. Şirket DM aramasında grupları ve kişileri bölmeyi iyileştirecek.

Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor

Nima Owji, Twitter'ın üstünde çalıştığı bu özellikleri tersine mühendislikle bulabiliyor. Twitter içerik üreticilerinin para kazanması için de adımlar atıyor.

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