Giriş Tarihi: 06.07.2021 15:19Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 15:20
Twitter'da Facebook benzeri emojili tepki dönemi başlıyor
Twitter'ın bazı yeni özellikler üstünde çalıştığını duymayan kalmadı. Sektör kaynakları tarafından paylaşılan raporlarda, Twitter'ın birkaç farklı özelliği test ettiği bildirilmişti. Araştırmacı Jane Manchun söz konusu yenilikler hakkında bazı detayları paylaşmıştı. Şimdi geliştirici Nima Owji, Twitter'ın başlatmaya hazır olduğu yeni özelliklerin ayrıntılarını ortaya koydu. Son gelişmelere göre Facebook benzeri emojili tepki butonları Twitter'a geliyor.