Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi

Twitter'da son günlerde binlerce sahte takipçi silinmişti. Bu hamlenin ardından Twitter borsada düşüşe geçmişti. Bu olay ise en çok ünlü isimleri etkiledi. İşte en çok takipçi kaybeden ünlüler... ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin ardından Twitter'da en çok takip edilen ülke lideri konumundaki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısı, 13 milyon 234 binden 13 milyon 29 bine geriledi. BBC'de yer alan Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü. 53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı. 74.60 milyon takipçisi bulunan Ronaldo'nun takipçi satısı 73.37 milyona düştü. Twitter'da en çok takipçiye sahip kullanıcı olan ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 108,1 milyon. Cem Yılmaz'ın kaybı 276 bin oldu. Taylor Swift yaklaşık 2 milyon takipçi kaybetti.