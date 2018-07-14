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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi

'da son günlerde binlerce sahte takipçi silinmişti. Bu hamlenin ardından Twitter borsada düşüşe geçmişti. Bu olay ise en çok ünlü isimleri etkiledi. İşte en çok takipçi kaybeden ünlüler...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 01:19
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin ardından 'da en çok takip edilen ülke lideri konumundaki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısı, 13 milyon 234 binden 13 milyon 29 bine geriledi.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
BBC'de yer alan Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
74.60 milyon takipçisi bulunan Ronaldo'nun takipçi satısı 73.37 milyona düştü.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
'da en çok takipçiye sahip kullanıcı olan ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 108,1 milyon.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Cem Yılmaz'ın kaybı 276 bin oldu.
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'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Twitter'daki sahte takipçi temizliği en çok ünlüleri etkiledi
Taylor Swift yaklaşık 2 milyon takipçi kaybetti.
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