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motosikletli polisler geliyor!

Teknoloji gelişiyor, polisler de son nimetlerinden faydalanmaya başlıyor. İşte ilk kez 'de görülen motosikletli polisler...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:00
Uçan motosikletli polisler geliyor!

Polisler 'uçmaya' başlıyor. İşte suçluların korkulu rüyası olacak polis araçlarının özellikleri...

Uçan motosikletli polisler geliyor!

polisi, Kalifornia merkezli firması tarafından üretilen 'Hoverbike'ların ( motosiklet) seri üretime geçmesi sonrasında oluşturacağı uçan motosikletli birim için pilotaj eğitimlerine başladı.

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Uçan motosikletli polisler geliyor!

Polisi, Kaliforniyalı bir teknoloji firması tarafından tasarlanan S3 2019 motosikletlerini kullanacak olan polis biriminin eğitimine başladı.

Uçan motosikletli polisler geliyor!

Yetkililer, aktif görevlerine 2020 yılında başlaması beklenen motosikletli polis biriminin, erişilmesi zor alanlarda meydana gelen acil durumlara yanıt verebilme konusunda oldukça başarılı olacağı görüşünde.

Uçan motosikletli polisler geliyor!

CNN'de yer alan habere göre, pilotaj eğitimi almış olan iki personel tarafından kullanılabilen hava motosikletleri 2020 itibariyle aktif olarak görevde olacaklar.

Uçan motosikletli polisler geliyor!

Konu hakkında açıklamada bulunan polisiden Khalid Nasser Alrazooqi, "Halihazırda iki personelimiz eğitim almaktalar ve bu sayıyı artıracağız" yorumunda bulundu.

Uçan motosikletli polisler geliyor!

Tasarımcı firma , söz konusu aracı 'de her yıl düzenlenmekte olan GITEX ticaret fuarında otoritelerine takdim etti.

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