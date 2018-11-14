Uçan motosikletli polisler geliyor!

Teknoloji gelişiyor, polisler de son teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başlıyor. İşte ilk kez Dubai'de görülen uçan motosikletli polisler... Polisler 'uçmaya' başlıyor. İşte suçluların korkulu rüyası olacak uçan polis araçlarının özellikleri... Dubai polisi, Kalifornia merkezli Hoversurf firması tarafından üretilen 'Hoverbike'ların (Uçan motosiklet) seri üretime geçmesi sonrasında oluşturacağı uçan motosikletli birim için pilotaj eğitimlerine başladı. Dubai Polisi, Kaliforniyalı bir teknoloji firması tarafından tasarlanan S3 2019 uçan motosikletlerini kullanacak olan polis biriminin eğitimine başladı. Yetkililer, aktif görevlerine 2020 yılında başlaması beklenen uçan motosikletli polis biriminin, erişilmesi zor alanlarda meydana gelen acil durumlara yanıt verebilme konusunda oldukça başarılı olacağı görüşünde. CNN'de yer alan habere göre, pilotaj eğitimi almış olan iki personel tarafından kullanılabilen hava motosikletleri 2020 itibariyle aktif olarak görevde olacaklar. Konu hakkında açıklamada bulunan Dubai polisiden Khalid Nasser Alrazooqi, 'Halihazırda iki personelimiz eğitim almaktalar ve bu sayıyı artıracağız' yorumunda bulundu. Tasarımcı firma Hoversurf, söz konusu aracı Dubai'de her yıl düzenlenmekte olan GITEX ticaret fuarında Dubai otoritelerine takdim etti.