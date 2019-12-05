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Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

Play'de bulunan ve milyonlarca kişinin yüklediği uygulamada virüs bulunduğu ortaya çıktı! Milyonlarca kişinin kullandığı ve telefonuna düşünmeden indirdiği kimi uygulamalar büyük tehlike arz ediyor. Programlardan kimileri arka planda işler çevirirken kimileri ise reklam virüsü şeklinde çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan dünyaca ünlü programın arka planda telefonumuza zarar veren işlemler gerçekleştirdiği bilgisi bu durumun ciddiyetini kanıtlıyor. Google zararlı programlar ve uygulamalar konusunda kullanıcılarını uyarıyor. Peki Google'ın virüs olma riski taşıdığını belirttiği o mobil uygulamalar hangileri? İşte bu sorunun cevabı ve önemli detaylar!

Giriş Tarihi: 05.12.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 07:06
Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor.

Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

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Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

İşte 'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...

Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

Pro Camera Beauty

Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti

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