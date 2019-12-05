Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti
Ünlü uygulamada virüs çıktı! Milyonlarca kişi yüklemişti
Google Play'de bulunan ve milyonlarca kişinin yüklediği uygulamada virüs bulunduğu ortaya çıktı! Milyonlarca kişinin kullandığı ve telefonuna düşünmeden indirdiği kimi uygulamalar büyük tehlike arz ediyor. Programlardan kimileri arka planda işler çevirirken kimileri ise reklam virüsü şeklinde çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan dünyaca ünlü programın arka planda telefonumuza zarar veren işlemler gerçekleştirdiği bilgisi bu durumun ciddiyetini kanıtlıyor. Google zararlı programlar ve uygulamalar konusunda kullanıcılarını uyarıyor. Peki Google'ın virüs olma riski taşıdığını belirttiği o mobil uygulamalar hangileri? İşte bu sorunun cevabı ve önemli detaylar!
Giriş Tarihi: 05.12.2019
06:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
07:06
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