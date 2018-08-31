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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu

2014 yılında iCloud'a saldırarak birçok ünlünün hesabını hackleyen ve özel fotoğraflarını internete sızdıran 'ın cezası belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.08.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 15:24
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
2014 yılında patlak veren skandal sonrası Jennifer Lawrence'ın iCloud hesabına sızarak özel fotoğraflarını çalan ’ın cezası belli oldu.
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
Aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülerin yanı sıra 240 farklı kişinin iCloud hesabına sızarak, özel fotoğraflarını çalan ve internete servis eden George Garofano, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
8 aylık hapis cezasına çarptırılan Garofano, cezasını tamamladıktan sonra bir de 60 saatlik kamu hizmeti yapmak durumunda kalacak.
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
Kendisini bir Apple çalışanı olarak göstererek mağdurları ağına düşüren Garofano, yaklaşık 4 yıldır çektiği cezaya ek olarak 8 ayını da tamamladıktan sonra hapisten çıkacak.
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
şantaj veya tehdit yoluyla mağdurlardan isteklerde bulunmaması nedeniyle ’ın cezası minimum seviyeden verildi.
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
ÜNLÜLER NASIL HACK'LENDİ?
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Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan 'ın cezası belli oldu
Ünlülerin özel fotoğraflarını çalan hacker'ın cezası belli oldu
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