Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) tarafından fırlatılan Soyuz uzay aracı teknik arıza yaptı. Roket motoru bozulan uzay aracı acil iniş yaptı. Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyan Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra arızalandı. Soyuz kapsülünün 6 saatlik uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesi planlanıyordu. Ancak kalkıştan kısa süre sonra roketin motorunda arıza çıktı. Hız kaybeden uzay aracı kontrolden çıkınca acil durum sistemleri devreye girdi. Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u taşıyan kapsül roketten ayrıldı ve acil iniş paraşütleri açıldı. Kurtarma ekipleri 'Jezkazgan' kenti yakınlarında yere inen kapsüldeki mürettebata kısa sürede ulaştı. Güvenlik sistemleri sayesinde astronot ve kozmonot olayı yara almadan atlattı. Olayın ardından Rusya'daki tüm insanlı uzay uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.