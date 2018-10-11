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Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı

Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) tarafından fırlatılan Soyuz uzay aracı teknik arıza yaptı. Roket motoru bozulan uzay aracı acil iniş yaptı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 21:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





