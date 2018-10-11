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aracı dünyaya acil iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) tarafından fırlatılan Soyuz uzay aracı teknik arıza yaptı. Roket motoru bozulan uzay aracı acil iniş yaptı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 21:37
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyan Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra arızalandı.
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Soyuz kapsülünün 6 saatlik uçuşun ardından Uluslararası İstasyonu ile kenetlenmesi planlanıyordu.
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Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Ancak kalkıştan kısa süre sonra roketin motorunda arıza çıktı. Hız kaybeden aracı kontrolden çıkınca acil durum sistemleri devreye girdi.
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u taşıyan kapsül roketten ayrıldı ve acil iniş paraşütleri açıldı.
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Kurtarma ekipleri "Jezkazgan" kenti yakınlarında yere inen kapsüldeki mürettebata kısa sürede ulaştı.
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Güvenlik sistemleri sayesinde astronot ve kozmonot olayı yara almadan atlattı.
Uzay aracı dünyaya acil iniş yaptı
Olayın ardından Rusya'daki tüm insanlı uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.
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