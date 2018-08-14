Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı

CHIME radyo teleskobu, 25 Temmuz günü, şimdiye dek kaydedilen en düşük frekanslı FRB'yi kaydetti. Bu gizemli sinyal gökbilimcileri heyecanlandırdı. Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskobu, bilim dünyasını oldukça heyecanlandıran bir keşfe imza attı. Bilim insanları 25 Temmuz'da bugüne kadar kaydedilen en düşük frekanslı FBR'yi (hızlı radyo patlamaları) kayıt altına almayı başardı. Astronomlar bu radyo patlamalarının nedenini bilmiyor. FRB’lerin kaynağı hususunda en büyük adaylar 'magnetar' olarak da bilinen güçlü manyetik alanları bulunan nötron yıldızları. Kimi fizikçiler, karanlık madde veya dünya dışı zeki yaşam formlarının da bu radyo dalgalarının kaynağı olabileceğini düşünüyor. Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak. Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı... Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.