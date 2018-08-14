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dan gelen sinyal heyecanlandırdı

CHIME radyo teleskobu, 25 Temmuz günü, şimdiye dek kaydedilen en düşük frekanslı FRB'yi kaydetti. Bu gizemli sinyal gökbilimcileri heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 19:19
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskobu, bilim dünyasını oldukça heyecanlandıran bir keşfe imza attı.
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Bilim insanları 25 Temmuz'da bugüne kadar kaydedilen en düşük frekanslı FBR'yi (hızlı radyo patlamaları) kayıt altına almayı başardı.
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Astronomlar bu radyo patlamalarının nedenini bilmiyor. FRB’lerin kaynağı hususunda en büyük adaylar 'magnetar' olarak da bilinen güçlü manyetik alanları bulunan nötron yıldızları.
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Kimi fizikçiler, karanlık madde veya dünya dışı zeki yaşam formlarının da bu radyo dalgalarının kaynağı olabileceğini düşünüyor.
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak. Peki lılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.
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dan gelen sinyal heyecanlandırdı
Uzaydan gelen gizemli sinyal heyecanlandırdı
Zira lıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.
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