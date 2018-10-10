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'gün doğumu' paylaşımı

'de görev alan astronot yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hbından takipçileri ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:38
Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

Avrupa Ajansı () astronotu bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde.

Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

Uluslararası İstasyonu'nda () görev yapan Gerst, gün doğumunu yörüngeden fotoğrafladı ve takipçileri ile paylaştı.

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Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı
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Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

'SÜPER TAYFUN'U FOTOĞRAFLAMIŞTI

'in geçtiğimiz haftalarda çektiği ve sosyal medya hbında paylaştığı görüntüler ile Japonya'yı etkileyen kasırganın boyutlarını ortaya koymuştu.

Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

FLORENCE KASIRGASINI DA O PAYLAŞMIŞTI

'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.

Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Uluslararası İstasyonu'nda () görev yapan ABD'li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ''Günaydın İstanbul'' mjı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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