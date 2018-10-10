Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Gerst, gün doğumunu yörüngeden fotoğrafladı ve takipçileri ile paylaştı. 'SÜPER TAYFUN'U FOTOĞRAFLAMIŞTI Alexander Gerst'in geçtiğimiz haftalarda uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ile Japonya'yı etkileyen kasırganın boyutlarını ortaya koymuştu. FLORENCE KASIRGASINI DA O PAYLAŞMIŞTI ISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı. YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan ABD'li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ''Günaydın İstanbul'' mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.