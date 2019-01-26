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sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

Sosyal medyada , ve 'un birleşmesi konuşuluyor. Tepki çeken bir gelişme oldu. Gerçi bu konu halen bir iddia olarak görünüyor. Eğer söylenenler doğruysa da birleşme olayını gelecek sene göreceğiz. Her ne kadar bu konu gündemde olsa da, diğer taraftan güncellemeleri tam gaz devam ediyor. Popüler uygulamaya yeni özellikler entegre ediliyor. Son olarak WhatsApp'ın sürümü güncellendi. Güncellemeyle birlikte neler değişti? Ne gibi özellikler eklendi? İşte WhatsApp'ın Android güncellemesi hakkındaki ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.01.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:52
WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

devi 'un bünyesinde bulunan bir kez daha platforma entegre ettiği özelliği ile gündemde.

WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

Daha önce 357 emoji'yi güncelleyen platform son kapsamında 21 emoji'yi daha yeniledi.

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WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

için yayınlanan yeni ile diğer özellik şöyle...

WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

Söz konusu (2.19.21) kapsamında kimlik doğrulama özelliği, uzaktan etkinleştirilebilir hale geldi.

WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 özelliği...

WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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