WhatsApp Android sürümü güncellendi! Güncellemeyle neler değişti?

Sosyal medyada WhatsApp, Instagram ve Facebook'un birleşmesi konuşuluyor. Tepki çeken bir gelişme oldu. Gerçi bu konu halen bir iddia olarak görünüyor. Eğer söylenenler doğruysa da birleşme olayını gelecek sene göreceğiz. Her ne kadar bu konu gündemde olsa da, diğer taraftan WhatsApp güncellemeleri tam gaz devam ediyor. Popüler uygulamaya yeni özellikler entegre ediliyor. Son olarak WhatsApp'ın Android sürümü güncellendi. Güncellemeyle birlikte neler değişti? Ne gibi özellikler eklendi? İşte WhatsApp'ın Android güncellemesi hakkındaki ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.01.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:52