WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

WhatsApp'ta geliştirmeler bitmiyor. Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulamasında yeni özellikler eklenirken, bazı kısımlar da değiştiriliyor. Son olarak WhatsApp'ın iOS sürümünde bir takım yeni yetenekler entegre edilmişti. Face ID ve Touch ID özellikleri WhatsApp kilit ekranında kullanılabilir hale geldi. Bununla birlikte WhatsApp geliştirici ekibi Android tarafında da önemli işlere imza atmak üzere. Bu seferki yenilik Android kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. WhatsApp'ın Android uygulamasının arayüzü yıllar sonra büyük değişiklik geçirdi. Kısa süre önce Google Play Beta Programı aracılığıyla WhatsApp için yeni bir güncelleme yayınlandı. Böylece WhatsApp beta uygulamasının sürümü de 2.19.45 oldu. Bundan sonra Android telefonlarda WhatsApp'a girdiğinizde bakın nasıl görünecek...
Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 12:23