WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

Wabetainfo sitesinin aktardıklarına göre WhatsApp nihayet Android uygulamasında kullanıcı arayüzünü geliştirmeye karar verdi. Uygulanan ilk değişikle birlikte WhatsApp Ayarlar sekmesinde neredeyse tüm bölümler yeniden tasarlandı. Seçenekler için yeni simgeler eklendi. Bazı seçenekler ise yer değiştirmiş görünüyor. Mesela Ayarlar'da Yardım bölümü normalde en altta yer alıyor. Fakat beta uygulamasında yapılan değişiklikle birlikte Yardım bir üstte alınmış durumda görünüyor. Yardım yerine ise en alt kısımda Bir Arkadaşını Davet Et bulunuyor.