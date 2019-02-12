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  • WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

sürümünde arayüz değişiyor! Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

'ta geliştirmeler bitmiyor. Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulamasında yeni özellikler eklenirken, bazı kısımlar da değiştiriliyor. Son olarak 'ın iOS sürümünde bir takım yeni yetenekler entegre edilmişti. Face ID ve Touch ID özellikleri WhatsApp kilit ekranında kullanılabilir hale geldi. Bununla birlikte WhatsApp geliştirici ekibi tarafında da önemli işlere imza atmak üzere. Bu seferki yenilik Android kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. WhatsApp'ın Android uygulamasının arayüzü yıllar sonra büyük değişiklik geçirdi. Kısa süre önce Beta Programı aracılığıyla WhatsApp için yeni bir güncelleme yayınlandı. Böylece WhatsApp beta uygulamasının sürümü de 2.19.45 oldu. Bundan sonra Android telefonlarda WhatsApp'a girdiğinizde bakın nasıl görünecek...

Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 12:23
WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

Wabetainfo sitesinin aktardıklarına göre nihayet uygulamasında kullanıcı arayüzünü geliştirmeye karar verdi. Uygulanan ilk değişikle birlikte Ayarlar sekmesinde neredeyse tüm bölümler yeniden tasarlandı. Seçenekler için yeni simgeler eklendi. Bazı seçenekler ise yer değiştirmiş görünüyor. Mesela Ayarlar'da Yardım bölümü normalde en altta yer alıyor. Fakat beta uygulamasında yapılan değişiklikle birlikte Yardım bir üstte alınmış durumda görünüyor. Yardım yerine ise en alt kısımda Bir Arkadaşını Davet Et bulunuyor.

WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

İşte sürümünde yapılan tasarımsal yenilikler böyle görünüyor...

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WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

Ayarlar

WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

Hesap

WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

Sohbet ayarları

WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

İki adımlı doğrulama

WhatsApp Android sürümünde arayüz değişiyor! WhatsApp Ayarlar'da tasarım değişikliği oldu

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