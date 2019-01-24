WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Webtekno'nun haberine göre yeni gelen bir diğer seçenek ise '... olarak ayarla' oldu. Bu özellik sayesinde görüntülediğiniz medyayı profil fotoğrafı, grup simgesi yada arka plan fotoğrafı olarak belirleyebilirsiniz. Bu özelliğin kullanıcılar tarafından ne kadar aktif kullanılacağı tartışılır.