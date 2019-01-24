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sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

'ta yenilikler son hızıyla devam ediyor. WhatsApp ekibi geliştirmeler konusunda gazı iyice köklemiş durumda. Daha geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma uygulamasına bir takım yetenekler eklenmişti ki, şimdi ise uygulamanın beta sürümünde yeni özellikler ortaya çıktı. Genel olarak söz konusu yenilikler WhatsApp'ın beta sürümlerinde bir süre test edilir ve daha sonra son kullanıcıların beğenisine sunulur. Bazı zamanlar ise yeni geliştirmeler iptal edilebiliyor veya ertelenebiliyor. İşte WhatsApp sürümüne eklenecek olan o özellikler ve detayları...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 09:59
WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan , Google Play Beta Programı aracılığı ile Beta sürümünü versiyon 2.19.18'e yükseltti. Bu güncelleme ile birlikte belirli bir sohbete ait medya dosyalarına ait seçenekler yenilenmiş oldu.

WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Yeni güncelleme ile birlikte medya dosyalarına 'sohbette göster' seçeneği ekleniyor. Bu seçenek sayesinde sohbet penceresinde medyanın gönderildiği ana gidebilir, öncesi ya da sonrasına ulaşabilirsiniz.

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WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Webtekno'nun haberine göre yeni gelen bir diğer seçenek ise '... olarak ayarla' oldu. Bu özellik sayesinde görüntülediğiniz medyayı profil fotoğrafı, grup simgesi yada arka plan fotoğrafı olarak belirleyebilirsiniz. Bu özelliğin kullanıcılar tarafından ne kadar aktif kullanılacağı tartışılır.

WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

ayrıca fotoğraf döndürme seçeneğinde de değişikliğe gitti. Eski versiyonda seçeneklerde sağa döndür ve sola döndür şeklinde iki ayrı seçenek bulunurken, artık 'döndür' diye görseli 90 derece saat yönünde döndüren tek bir seçenek bulunuyor.

WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşama uygulaması 'dedikodu' ve 'yanlış bilgi'nin platform üzerinden hızla yayılmasının önüne geçmek için yeni bir adım attı.

WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Şirketten yapılan resmi açıklamada alınan yeni karar ile dünya genelinde kullanıcıların mesaj forward etme hakkının 20'den 5'e düşürüldüğünü bilgisine yer verildi.

WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri

Özellikle son aylarda sahte haberlerin üzerinden yayılması ile 'da linç edilerek öldürülen kişiler dış basında sıkça yer almıştı.

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