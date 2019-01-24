WhatsApp Android sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri
WhatsAppAndroid sürümünün yeni özellikleri belli oldu! İşte WhatsApp'ın yenilikleri
WhatsApp'ta yenilikler son hızıyla devam ediyor. WhatsApp ekibi geliştirmeler konusunda gazı iyice köklemiş durumda. Daha geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma uygulamasına bir takım yetenekler eklenmişti ki, şimdi ise uygulamanın beta sürümünde yeni özellikler ortaya çıktı. Genel olarak söz konusu yenilikler WhatsApp'ın beta sürümlerinde bir süre test edilir ve daha sonra son kullanıcıların beğenisine sunulur. Bazı zamanlar ise yeni geliştirmeler iptal edilebiliyor veya ertelenebiliyor. İşte WhatsApp Android sürümüne eklenecek olan o özellikler ve detayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 09:59