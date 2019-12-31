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Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Adeta akıllı telefonu olan herkesin olmazsa olmazı haline gelen Whatsapp bu geceden itibaren kimi kullanıcılarını üzecek bir işi gerçekleştiriyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. 1 Ocak'la birlikte Whatsapp'ın desteği keseceği telefonlar hangileri? Detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 07:40
Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Daily Mail'de yer alan habere göre, WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.

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Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Platformdan yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.

Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

iPhone (ilk jenerasyon)

Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

iPhone 3G

iPhone 3G S

Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

iPhone 4

iPhone 4S

Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilecek.

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