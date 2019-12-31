Whatsapp bu gece itibarıyla bitiriyor!

Adeta akıllı telefonu olan herkesin olmazsa olmazı haline gelen Whatsapp bu geceden itibaren kimi kullanıcılarını üzecek bir işi gerçekleştiriyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı. 1 Ocak'la birlikte Whatsapp'ın desteği keseceği telefonlar hangileri? Detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: 31.12.2019
07:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
07:40
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