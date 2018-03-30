WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

WhatsApp'ın casusluk uygulaması iOS platformunu karıştırdı. Chatwatch isimli uygulama arkadaşlarınızın kimlerle konuştuğunu gösteriyor. Apple ise çok geçmeden bu uygulamaya el attı. WhatsApp çok yoğun şekilde kullanılıyor. İnsanlar dijital iletişimi artık bu platform üzerinde sürdürüyor. Hal böyle bu platform için devamlı olarak casusluk uygulamaları geliştiriliyor. Bunlardan birisi de Chatwatch oldu. Son günlerde çok ses getiren bu uygulama, insanların WhatsApp'ta kimlerle görüştüğünü ortaya çıkarıyordu. WhatsApp’ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan yeni bir uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp’a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve hatta o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor. Kullanıcılar ‘son görülme’ özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor. APPLE OLAYA EL ATTI Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı. Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı. Bu uygulamaya benzer uygulamalar devamlı olarak çıkıyor ancak bu uygulamalara pek güvenmemek gerekiyor. KÖTÜ NİYETLİ UYGULAMALARA DİKKAT Bu tarz uygulamalar insanların merakını çekiyor ve bir hayli ilgi çekiyor. Ancak bu uygulamaların çoğu tuzak oluyor ve insanların kullanıcı verilerini ele geçiriyor.