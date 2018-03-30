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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

'ın casusluk uygulaması iOS platformunu karıştırdı. Chatwatch isimli uygulama arkadaşlarınızın kimlerle konuştuğunu gösteriyor. Apple ise çok geçmeden bu uygulamaya el attı.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 19:45
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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
çok yoğun şekilde kullanılıyor. İnsanlar dijital iletişimi artık bu platform üzerinde sürdürüyor. Hal böyle bu platform için devamlı olarak casusluk uygulamaları geliştiriliyor.
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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

Bunlardan birisi de Chatwatch oldu. Son günlerde çok ses getiren bu uygulama, insanların 'ta kimlerle görüştüğünü ortaya çıkarıyordu.

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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
’ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan yeni bir uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp’a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve hatta o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.
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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
Kullanıcılar ‘son görülme’ özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.
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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

APPLE OLAYA EL ATTI

Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı. Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.

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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

Bu uygulamaya benzer uygulamalar devamlı olarak çıkıyor ancak bu uygulamalara pek güvenmemek gerekiyor.

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casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)
WhatsApp casusluk uygulaması şok yarattı (Apple olaya el attı)

KÖTÜ NİYETLİ UYGULAMALARA DİKKAT

Bu tarz uygulamalar insanların merakını çekiyor ve bir hayli ilgi çekiyor. Ancak bu uygulamaların çoğu tuzak oluyor ve insanların kullanıcı verilerini ele geçiriyor.

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