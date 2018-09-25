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desteği keseceği modellerini açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması , iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan 'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...

Giriş Tarihi: 25.09.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 11:44
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desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinden bulunan bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil yaptığı açıklama ile gündemde.

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desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması , iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan 'ların desteklenmeyeceğini duyurdu.

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desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

Peki bu karar sonrası desteğinden mahrum kalacak modelleri hangileri?

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  • 10
desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

İşte desteğinden mahrum kalacak modellerinin tam listesi...

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  • 10
desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

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desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

3G

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  • 10
desteği keseceği modellerini açıkladı
WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

3GS

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