WhatsApp desteği keseceği iPhone modellerini açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi... Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinden bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil yaptığı açıklama ile gündemde. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. Peki bu karar sonrası WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modelleri hangileri? İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi... iPhone iPhone 3G iPhone 3GS