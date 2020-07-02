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iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

'ta büyük değişiklikler yaşanıyor. Daha önce WhatsApp'ın bazı özellikler konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı ve beklenen güncellemeleri ağırdan aldığına yönelik eleştiriler vardı. Fakat corona virüsü salgınıyla birlikte WhatsApp hakkındaki bu eleştiriler biraz daha değişti. Salgın döneminde diğer mesajlaşma uygulamalarının gerisinde kalmak istemeyen WhatsApp, yeni özellikler için elini daha çabuk tutuyor. Hatırlarsanız bir süre önde WhatsApp'ın test ettiği yenilikleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise başka yeni özelliklerin de yolda olduğu ortaya çıktı. Son raporlara göre Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'a üç entegre edilecek. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:55
WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

2 milyar kullanıcısı bulunan , dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Ancak bu durum WhatsApp'ın eleştirilemez olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Daha önce bazı uzmanlar, WhatsApp'ın güncellemeler ve yeni özellikleri uygulamaya ekleme konusunda yavaş hareket ettiğini belirtmiş ve eleştiride bulunmuştu. Ancak bu durum corona virüsü dönemiyle birlikte değişti diyebiliriz. WhatsApp bir değil, birden fazla yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Uygulamaya entegre edilecek üç hakkındaki detaylar belli oldu.

WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Arkadaş ekleme işlemini kolaylaştıran QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Platforma gelecek bir başka yenilik ise özellikle corona virüs dönemind eönem kazanan video sohbetler ile ilgili.

WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak.

WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek.

WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

Ancak bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

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