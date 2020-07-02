WhatsApp iyice gaza bastı! WhatsApp'ın yeni özellikleri ortaya çıktı! Kullanıcıların istediği oluyor

2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Ancak bu durum WhatsApp'ın eleştirilemez olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Daha önce bazı uzmanlar, WhatsApp'ın güncellemeler ve yeni özellikleri uygulamaya ekleme konusunda yavaş hareket ettiğini belirtmiş ve eleştiride bulunmuştu. Ancak bu durum corona virüsü dönemiyle birlikte değişti diyebiliriz. WhatsApp bir değil, birden fazla yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Uygulamaya entegre edilecek üç yeni özellik hakkındaki detaylar belli oldu.