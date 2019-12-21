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  • WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması 'a bu sene içinde birçok eklendi, mevcut bir takım noktalarda ise değişiklik yapıldı. Kullanıcı deneyimini en iyi seviyeye çıkarmak isteyen geliştiriciler şimdi ise 5 yeni özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp sürümü beta testleri sayesinde birçok hatadan arındı ve daha iyi hale geldi. Geliştiriciler sürümüne odaklanmış durumda. Sözü edilen 5 yeni özellik kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Bu özellikler iOS 13 sürümünü baz alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 15:36
WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

'ta rota 'a çevrildi. Mesajlaşma uygulamasının yeni özellikleri üstünde çalışılıyor ve bu özellikler iOS 13'ü temel alıyor. Gelen havadislere göre yenilikler kullanıcılarının oldukça işine yarayacak.

WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Teknoloji devi mesajlaşma uygulaması , 13 güncellemelerini takip ederken beş daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.

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WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

13 kullanıcılarının yakından tanıdığı düşük veri kullanımı, bu yazılım için de geliyor. Böylece kullanıcıların yükü hafifleyecek.

WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Buna göre, modellerinde yer alan "Ayarlar" kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, 'in "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" kısmında çıkacak. Bu sayede indirme işlemleri kısıtlanacağı kaydediliyor.

WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

HAPTIC TOUCH

Yeni mod ile video, fotoğraf ve GIF indirmeniz engellenecek. Ayrıca sesli mesajların da indirilmesine müsaade etmeyecek olan bu mod, bir Wi-Fi bağlantısına geçiş yapmadığınız sürece internet tüketiminizi kontrol altına alacak.

WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Haberde aktarılana göre, 3D Touch olarak bilinen ve dokunma kuvveti ile çalışan özelliğin yerini alan "Haptic Touch", 'a entegre edilecek. Dokunma işleminin uzunluğuna göre çalışan Haptic Touch, bünyesinde 4 adet özellik taşıyor.

WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Haptic Touch; sohbet arşivlerini görmenizi, herhangi bir gruptan ayrılmanızı, sessizliği devre dışı bırakmanızı ve konuşmaları "Okundu olarak işaretle" seçeneği ile güncellemenizi sağlıyor. Bir diğer özellik ise rehber entegrasyonu.

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