WhatsApp iPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme
WhatsAppiPhone sürümüne bomba özellikler geliyor! Kullanıcıları sevindirecek gelişme
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bu sene içinde birçok yeni özellik eklendi, mevcut bir takım noktalarda ise değişiklik yapıldı. Kullanıcı deneyimini en iyi seviyeye çıkarmak isteyen geliştiriciler şimdi ise 5 yeni özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp Android sürümü beta testleri sayesinde birçok hatadan arındı ve daha iyi hale geldi. Geliştiriciler iOS sürümüne odaklanmış durumda. Sözü edilen 5 yeni özellik iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Bu özellikler iOS 13 sürümünü baz alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 21.12.2019
15:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
15:36
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