Whatsapp kullananlar dikkat! Bu linke sakın tıklamayın

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Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 20:43
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil bir dolandırıcılık yöntemi ile gündemde.

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Zira Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

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Siber dolandırıcılar uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

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Uzmanlar 'ın böyle bir kampanyası bulunmadığının altını çiziyor ve bu link'e tıklayan kullanıcıların cihazlarını hacker'lara karşı korumasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

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Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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EMOJİ TARAMASI
'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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