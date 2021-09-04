Giriş Tarihi: 04.09.2021 10:51Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:53
WhatsApp kullanıcıları açık açık uyardı! Güncelleme yapmayanlar yandı!
WhatsApp siber korsanların öncelikli hedeflerinden biri. Şimdiye kadar WhatsApp üzerinden yayılan zararlı yazılımlar, cihazların kontrolünü ele geçirmeye yönelik girişimlerle ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Kısa süre önce güvenlik araştırmacıları WhatsApp'ta yeni bir tehlikenin varlığını buldular. Facebook'un çatısı altında bulunan WhatsApp söz konusu yeni güvenlik açığına müdahale etti ve kullanıcıların uygulamayı güncellemesini gerektiğini belirtti. İşte detaylar...