Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri WhatsApp kullanıcıları açık açık uyardı! Güncelleme yapmayanlar yandı!
Giriş Tarihi: 04.09.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:53

WhatsApp kullanıcıları açık açık uyardı! Güncelleme yapmayanlar yandı!

WhatsApp siber korsanların öncelikli hedeflerinden biri. Şimdiye kadar WhatsApp üzerinden yayılan zararlı yazılımlar, cihazların kontrolünü ele geçirmeye yönelik girişimlerle ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Kısa süre önce güvenlik araştırmacıları WhatsApp'ta yeni bir tehlikenin varlığını buldular. Facebook'un çatısı altında bulunan WhatsApp söz konusu yeni güvenlik açığına müdahale etti ve kullanıcıların uygulamayı güncellemesini gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Güncelleme yapmayanlar yandı!

Yakın zamanda WhatsApp'ta kişisel bilgilerin çalınmasına yönelik yeni bir açık bulundu. Uzmanların açıklamasına göre hackerlar, gönderilen resimlerle ilgili bir açıktan yararlanarak kullanıcının hesabına erişip, hassas bilgileri görebiliyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Güncelleme yapmayanlar yandı!

Siber korsanlar bunun için özel olarak hazırladıkları resim dosyasına belirli filtreler uyguluyorlar. Söz konusu resim dosyasını karşı tarafa gönderdiklerinde hesaba erişim sağlayabiliyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Güncelleme yapmayanlar yandı!

Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, buldukları güvenlik açığını WhatsApp'a bildirdiklerini ve şirketin duruma müdahale ettiğini belirtti. WhatsApp yaptığı duyuruda kullanıcıların son güncellemeleri yüklemesi gerektiğini belirtti.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Güncelleme yapmayanlar yandı!

ANDROID VE IPHONE'TA UYGULAMALAR NASIL GÜNCELLENİR?

ANDROID

-Google Play Store'a tıklayın.

-Sağ üstte bulunan profil simgesine dokunun.

-Açılan menüde Uygulamalar ve Cihazı Yönet kısmına tıklayın. Buradan uygulama güncellemelerine erişebilirsiniz.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Güncelleme yapmayanlar yandı!

IPHONE

-App Store'a tıklayın.

-Sağ üstte bulunan profil simgesine dokunun.

-Açılan menüde alt kısımda uygulama güncellemelerine ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA