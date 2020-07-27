HaberlerGaleriWhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı
WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta değişiklikler sürüyor. Bilindiği üzere WhatsApp için birden fazla özellik geliştiriliyor. Son raporlarda söz konusu yeniliklerin test aşamasında olduğu ve önümüzdeki haftalar içinde uygulamanın final sürümüne eklenebileceği belirtilmişti. Şimdi ise WhatsApp'ta yeni bir dönem başlatacak bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Aynı WhatsApp hesabı artık birden fazla cihazda kullanılabilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
10:41
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
10:48
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