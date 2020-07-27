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kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan 'ta değişiklikler sürüyor. Bilindiği üzere WhatsApp için birden fazla özellik geliştiriliyor. Son raporlarda söz konusu yeniliklerin test aşamasında olduğu ve önümüzdeki haftalar içinde uygulamanın final sürümüne eklenebileceği belirtilmişti. Şimdi ise WhatsApp'ta yeni bir dönem başlatacak bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Aynı WhatsApp hesabı artık birden fazla cihazda kullanılabilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:48
WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan 'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı.

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WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

WABetaInfo'ya göre Facebook, tek bir hesabını birden fazla hesaba bağlama desteğini getirmeyi planlıyor.

WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Aynı habere göre, 4 cihaza kadar desteklenecek bu yeni özelliğin SMS'le gelen bir doğrulama koduyla gerçekleştirilecek.

WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Haberde 'ın söz konusu özelliği test ettiğini gözler önüne seren beta çalışmalarına ait görüntülere de yer verildi.

WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere farklı cihazlardan aynı anda kullanılabilecek.

WhatsApp kullanıcılarının istediği oluyor! Yeni WhatsApp özelliği ortaya çıktı

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin 'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

(NTV)

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