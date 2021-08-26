Giriş Tarihi: 26.08.2021 11:44Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 11:46
WhatsApp mesajları değişiyor! Artık mesaj geldiğinde bunu yapabileceksiniz
Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan raporlarda birden fazla yeni WhatsApp özelliğinin geliştiridiği ve önümüzdeki dönemde bu yeniliklerin açığa çıkacağı belirtilmişti. Kaynakların dedikleri birbir gerçekleşiyor. Yeni bir gelişmeye göre WhatsApp, mesajlarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar mesajlara cevap yazmak dışında farklı bir şekilde yanıtlayabilecek. Aslında tepki verebilecek. Peki bu nasıl olacak? Yeni özelliğin detayları nedir?