WhatsApp mesajları değişiyor! Artık mesaj geldiğinde bunu yapabileceksiniz

Bu özelliğin pek yakında servis edilecek yeni bir sürüm ile beraber telefonlara geleceğini söyleyebiliriz. Güncelleme yapıldığında, mesajlara tepki özelliğini kullanmaya başlayabileceksiniz. Bunun nasıl çalışacağını ise deneyim etmeden söylemek kolay değil.