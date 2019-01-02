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o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

Popüler mesajlaşma uygulaması önümüzdeki dönemde bir akıllı telefona verdiği desteği çekecek ve o telefonda güncellemeleri kullanılamayacak.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 09:51
WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

Zira önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda güncellemeleri kullanılamayacak.

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WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

, bugünden itibaren Nokia S40 serisini desteklemeye son veriyor

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

Facebook ayrıca 'ın 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı.

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

iOS 7 işletim sistemini kullanmaya devam eden iPhone'lar da yine 1 Şubat 2020 itibari ile tarafından desteklenmeyecekler.

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 özelliği...

WhatsApp o telefonun fişini çekiyor! Bundan sonra...

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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