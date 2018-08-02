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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

Web kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte WhatsApp da bu kullanıcılar için dikkat çeken yeni özellikleri test etmeye başladı. kullanıcıları dikkat!

Giriş Tarihi: 02.08.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 13:51
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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

WhatsApp Web yani 'a bilgisayardan giren kullanıcıları ilgilendiren yeni haberler geldi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre 'e yeni özellikler ekleniyor.

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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
Web şu anda karşı taraflara GIF yollamak isteyenler için, bunu alt menü şeklinde sunuyor. Sol altta bulunan ifade menüsüne girdiğinizde GIF seçeneğine tıklayabiliyorsunuz.
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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

GIF butonunun yine yazı yazdığımız bölüme taşınması beklenirken, Stikers (emoji) butonunun Stikers Store'a bağlanması sağlanacak.

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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

WHATSAPP WEB'E NE ZAMAN EKLENECEK?

Bu yeniliklerin ne zaman Web için geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor. Ama test aşamasına geçildiyse, kısa süre içerisinde bu özellikleri görebileceğimizi söyleyebiliriz.
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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
Öncelikle Android için beta kullanıcılarına sunulan okundu olarak işaretle özelliğinden bahsedelim. 2.18.232 sürümünde yer alan özellik ile gelen tüm mesajları bildirim penceresi üzerinden okunmuş durumuna getirebileceksiniz.
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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

WHATSAPP'A GELECEK OLAN 5 HARİKA ÖZELLİK

'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz?
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Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)
Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek.
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