WhatsApp Web kullananlar dikkat! (Bugünden itibaren...)

WhatsApp Web kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte WhatsApp da bu kullanıcılar için dikkat çeken yeni özellikleri test etmeye başladı. WhatsApp Web kullanıcıları dikkat! WhatsApp Web yani WhatsApp'a bilgisayardan giren kullanıcıları ilgilendiren yeni haberler geldi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp Web'e yeni özellikler ekleniyor. WhatsApp Web şu anda karşı taraflara GIF yollamak isteyenler için, bunu alt menü şeklinde sunuyor. Sol altta bulunan ifade menüsüne girdiğinizde GIF seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. GIF butonunun yine yazı yazdığımız bölüme taşınması beklenirken, Stikers (emoji) butonunun WhatsApp Stikers Store'a bağlanması sağlanacak. WHATSAPP WEB'E NE ZAMAN EKLENECEK? Bu yeniliklerin ne zaman WhatsApp Web için geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor. Ama test aşamasına geçildiyse, kısa süre içerisinde bu özellikleri görebileceğimizi söyleyebiliriz. Öncelikle Android için WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan okundu olarak işaretle özelliğinden bahsedelim. 2.18.232 sürümünde yer alan özellik ile gelen tüm mesajları bildirim penceresi üzerinden okunmuş durumuna getirebileceksiniz. WHATSAPP'A GELECEK OLAN 5 HARİKA ÖZELLİK Whatsapp'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz? Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek.