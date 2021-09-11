Giriş Tarihi: 11.09.2021 13:55Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 13:58
WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklemesi yapanları yakından ilgilendiriyor
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp mesajlarının Facebook çalışanları tarafından okunabildiği, Facebook'un inceleme ve denetleme sistemine sahip olduğu ileri sürülmüştü. ProPublica tarafından paylaşılan bu rapor yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir yanda mesajların gizliliği konusunda tartışmalar devam ederken, diğer yandan WhatsApp yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, uçtan uca şifreli bulut yedekleme sunacağını açıkladı. İşte detaylar...