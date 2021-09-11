WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklemesi yapanları yakından ilgilendiriyor

Yedekleme sırasında sohbetler WhatsApp tarafından sağlanan benzersiz ve rastgele oluşturulmuş 64 basamaklı bir anahtar ile şifrelenecek. Bu anahtar da kullanıcı tarafından belirlenen bir şifre ile korunabilecek. Bir kullanıcı, 64 basamaklı anahtarı manuel olarak girebilecek ya da belirlediği şifre ile WhatsApp'ın HSM(Donanımsal Güvenlik Modülü) tabanlı Yedek Anahtar Kasası olarak nitelendirdiği yerden anahtarı otomatik olarak alarak yedeklenen dosyalarına erişebilecek.