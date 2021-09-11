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Haberler Galeri WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklemesi yapanları yakından ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 11.09.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 13:58

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklemesi yapanları yakından ilgilendiriyor

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp mesajlarının Facebook çalışanları tarafından okunabildiği, Facebook'un inceleme ve denetleme sistemine sahip olduğu ileri sürülmüştü. ProPublica tarafından paylaşılan bu rapor yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir yanda mesajların gizliliği konusunda tartışmalar devam ederken, diğer yandan WhatsApp yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, uçtan uca şifreli bulut yedekleme sunacağını açıkladı. İşte detaylar...

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklerini alanları yakından ilgilendiriyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde ProPublica'nın raporuyla isminden oldukça söz ettiren WhatsApp, sohbetlerde sunduğu uçtan uca şifrelemeyi artık yedeklemelerde de sunmaya başlayacaklarını duyurdu. Bu sayede artık kullanıcılar, bulut yedekleme yaparken WhatsApp sohbetlerinin korunduğundan emin olacak.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklerini alanları yakından ilgilendiriyor

WhatsApp, 2016 yılından bu yana sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunarak kullanıcılarına mesaj gizliliği sağlıyor. Bu durum bulut tabanlı hizmetler aracılığıyla yedeklemelerde ise sunulmuyordu. Google Drive ve iCloud gibi bulut tabanlı hizmetlerde yedeklemelerin güvenliği, hizmetin kendisi tarafından kontrol ediliyor.

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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklerini alanları yakından ilgilendiriyor

Paylaşılan yeni bir blog gönderisi bu durumun artık değişeceğini ve kullanıcıların bulut yedekleme hizmetlerinde de WhatsApp sohbet yedeklerini şifreleyebileceğini açıklıyor. Kullanıcılar, yedekleme sırasında seçmeleri halinde ne WhatsApp ne de bulut hizmeti yedeklerin içeriğine erişemeyecek.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklerini alanları yakından ilgilendiriyor

Yedekleme sırasında sohbetler WhatsApp tarafından sağlanan benzersiz ve rastgele oluşturulmuş 64 basamaklı bir anahtar ile şifrelenecek. Bu anahtar da kullanıcı tarafından belirlenen bir şifre ile korunabilecek. Bir kullanıcı, 64 basamaklı anahtarı manuel olarak girebilecek ya da belirlediği şifre ile WhatsApp'ın HSM(Donanımsal Güvenlik Modülü) tabanlı Yedek Anahtar Kasası olarak nitelendirdiği yerden anahtarı otomatik olarak alarak yedeklenen dosyalarına erişebilecek.

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! WhatsApp yedeklerini alanları yakından ilgilendiriyor

WhatsApp, HSM'de bir anahtarın bulunduğunu görebileceklerini ancak anahtara erişim sağlayamayacaklarını belirtti. Facebook'un sahibi olduğu uygulama, gelecekteki bulut yedeklemeler için uçtan uca şifrelemenin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını söyledi. (Donanımhaber)

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