WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Popüler uygulama WhatsApp'ın ilgi gören grup sohbetlerine birbiri ardına yeni özellik geliyor. Bu kez kullanıcılar bakın WhatsApp'ta neyle karşılaşacak? Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre ettiği özellik ile gündemde. WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu bulunacak. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz. Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz. Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ! Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor. DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan 'Bilgi' opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.