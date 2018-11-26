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'a bir daha

Popüler uygulama 'ın ilgi gören grup sohbetlerine birbiri ardına geliyor. Bu kez kullanıcılar bakın WhatsApp'ta neyle karşılaşacak?

DHA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 14:14
WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre ettiği özellik ile gündemde.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha

iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu bulunacak. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz.

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WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

WhatsApp'a bir yeni özellik daha

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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