Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'a gelecek olan harika özellikler

Mesajlaşma platformu 'a yakın zamanda yeni özellikler eklenecek. İşte o özellikler...

Giriş Tarihi: 28.07.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 13:42
  • 1
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler

'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz? (DHA)

  • 2
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
Bunun dışında okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak.
  • 4
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
Ayrıca arama filtresi için yeni bir simge de gelecek.
  • 5
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
İlerleyen zamanlarda ayrıntılı arama özelliğini aktif edecek gibi duruyor.
  • 6
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
Bu özellikler, henüz geliştirme aşamasında olup, yakın zamanda iOS için çıkan uygulamaya da gelecek gibi duruyor.
  • 7
  • 22
'a gelecek olan harika özellikler
WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler
Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek.
BİZE ULAŞIN