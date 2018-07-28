WhatsApp'a gelecek olan harika özellikler

Mesajlaşma platformu WhatsApp'a yakın zamanda yeni özellikler eklenecek. İşte o özellikler... Whatsapp'a 5 bomba özellik birden geliyor! Hepsi de birbirinden önemli ve bakın Whatsapp'ta nelerle karşılaşmak üzeresiniz? (DHA) Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Bunun dışında okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için yeni bir simge de gelecek. İlerleyen zamanlarda ayrıntılı arama özelliğini aktif edecek gibi duruyor. Bu özellikler, henüz geliştirme aşamasında olup, yakın zamanda iOS için çıkan uygulamaya da gelecek gibi duruyor. Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek.