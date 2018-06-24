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'a müthiş medya özelliği

'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Yeni gelecek olan medya özelliği kullanıcıları bir hayli sevindirecek.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 12:38
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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

yenilikler ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Google Play Beta Programı üzerinden sunulan yeni güncelleme ile Android için WhatsApp Medya Görünürlüğü özelliği adlı yenilik kullanıcılarla buluşturuluyor.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

NE İŞE YARIYOR?

Android için Beta 2.18.194 sürümü ile birlikte uygulama yeni bir özelliğe kavuşuyor. İlk olarak Android için WhatsApp Beta 2.18.159 sürümünde kendisini gösteren ancak hemen sonrasında gelen güncelleme ile yok olan yeni Medya Görünürlüğü özelliği kullanıcıların bir derdine çare oluyor.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

Yeni sürümle birlikte geliştirilmiş olarak gelen Medya Görünürlüğü özelliği sayesinde, kullanıcılar Galeri içerisinde yer alan paylaşılmış medyaları gizleme olanağına kavuşuyor.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

Hatta yeni sürümde ister sohbetler ister gruplar için bu özelliğin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması da mümkün.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

Örnek olarak, en güncel beta sürümünde Kişi Bilgisi menüsünü açtığınızda Medya Görünürlüğü adlı yeni seçenek doğrudan karşınıza çıkıyor. Bu özelliği seçtiğiniz zaman da ise sizlere davranışı özelleştirme şansı sunuluyor.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

"Bu sohbetten yeni indirilen medyaları telefonunuzun galerisinde göstermek istiyor musunuz?" şeklinde açılan pencere üzerinden Varsayılan (Evet), Evet veya Hayır seçeneklerini seçmeniz mümkün.

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'a müthiş medya özelliği
WhatsApp'a müthiş medya özelliği

Bu sayede galerinizdeki karmaşanın da önüne geçmiş olabileceksiniz. Tekrar altını çizelim, bu özellik sadece ama sadece yeni indirilen medyalar ile çalışabiliyor.

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