WhatsApp'a müthiş medya özelliği

WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Yeni gelecek olan medya özelliği kullanıcıları bir hayli sevindirecek. WhatsApp yenilikler ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Google Play Beta Programı üzerinden sunulan yeni güncelleme ile Android için WhatsApp Medya Görünürlüğü özelliği adlı yenilik kullanıcılarla buluşturuluyor. NE İŞE YARIYOR? Android için WhatsApp Beta 2.18.194 sürümü ile birlikte uygulama yeni bir özelliğe kavuşuyor. İlk olarak Android için WhatsApp Beta 2.18.159 sürümünde kendisini gösteren ancak hemen sonrasında gelen güncelleme ile yok olan yeni Medya Görünürlüğü özelliği kullanıcıların bir derdine çare oluyor. Yeni sürümle birlikte geliştirilmiş olarak gelen WhatsApp Medya Görünürlüğü özelli��i sayesinde, kullanıcılar Galeri içerisinde yer alan paylaşılmış medyaları gizleme olanağına kavuşuyor. Hatta yeni sürümde ister sohbetler ister gruplar için bu özelliğin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması da mümkün. Örnek olarak, en güncel beta sürümünde Kişi Bilgisi menüsünü açtığınızda Medya Görünürlüğü adlı yeni seçenek doğrudan karşınıza çıkıyor. Bu özelliği seçtiğiniz zaman da ise sizlere davranışı özelleştirme şansı sunuluyor. Bu sohbetten yeni indirilen medyaları telefonunuzun galerisinde göstermek istiyor musunuz? şeklinde açılan pencere üzerinden Varsayılan (Evet), Evet veya Hayır seçeneklerini seçmeniz mümkün. Bu sayede galerinizdeki karmaşanın da önüne geçmiş olabileceksiniz. Tekrar altını çizelim, bu özellik sadece ama sadece yeni indirilen medyalar ile çalışabiliyor.