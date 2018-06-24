WhatsApp'a müthiş medya özelliği

NE İŞE YARIYOR?

Android için WhatsApp Beta 2.18.194 sürümü ile birlikte uygulama yeni bir özelliğe kavuşuyor. İlk olarak Android için WhatsApp Beta 2.18.159 sürümünde kendisini gösteren ancak hemen sonrasında gelen güncelleme ile yok olan yeni Medya Görünürlüğü özelliği kullanıcıların bir derdine çare oluyor.