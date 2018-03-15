WhatsApp'a sürpriz özellik!

WhatsApp'ta güncellemeyle yayınlanan özellikler daha öncesinde beta kullanıcıları tarafından test ediliyor ve deneniyor. Bu sistemle birlikte yeni özellikler ise çok daha öncesinden gün yüzüne çıkıyor. Bu anlamda son olarak yeni bir özellik gün yüzüne çıktı.