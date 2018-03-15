WhatsApp'a sürpriz özellik!

WhatsApp'ın bugün yepyeni bir özelliği ortaya çıktı. İşte bu özellik ve detayları. WhatsApp'ta güncellemeyle yayınlanan özellikler daha öncesinde beta kullanıcıları tarafından test ediliyor ve deneniyor. Bu sistemle birlikte yeni özellikler ise çok daha öncesinden gün yüzüne çıkıyor. Bu anlamda son olarak yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. WhatsApp bugün son beta sürümü olan 2.18.84'ü yayınladı. Bu sürümde ise ilginç bir özellik gün yüzüne çıktı. SES KAYDINI KİLİTLEYİN Yeni özellikle birlikte mesaj yazarken sağ üst köşede yer alan ses kaydetme butonuna kilit koymak mümkün hale geliyor. Daha önce 2.18.70 güncellemesinde ortaya çıkan ses kaydı yaparken kayıt modunu kilitleme özelliği, yeni sürümle birlikte kullanıcılara sunulacak. Bu kilitleme işlemi ise tıpkı ekran kilidini açar gibi, kaydırarak ortadan kaldırılabiliyor. O SÜRE UZATILDI Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp 420 saniye yani 7 dakikalık süresi olan Herkesten sil özelliğinin süresini uzatmıştı. Kullanıcıların mesaj silme süresi 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Söz konusu yeni özelliğin önümüzdeki günlerde iOS ve Android sürümlerine eklenmesi bekleniyor. WhatsApp'a yeni özellikler ise görünüşe göre gelmeye devam edecek.