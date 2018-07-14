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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)

yeni özelliklerini platforma eklemeye devam ediyor. İşte WhatsApp'ın son özelliği...

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 01:33
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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
WhatsApp'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
WhatsApp'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
Android beta uygulamasını güncelleyerek 2.18.214 sürümüne yükselten , “Okundu Olarak İşaretle” seçeneğini platforma getirdi.
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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
WhatsApp'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
Söz konusu özellik sayesinde artık bildirim çubuğundan okuduğunuz mesajlar için karşı tarafa mavi tik gönderebileceksiniz.
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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
WhatsApp'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
Başka bir deyişle bu özellik sayesinde üst üste gelen mesajlarda uygulamaya girmeye gerek kalmadan bu butona dokunarak karşı tarafa mesajları okuduğunuzu bildirebileceksiniz.
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'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)
WhatsApp'a yeni bomba özellik geliyor (Kullanıcılar rahat nefes alacak)

Beta olarak karşımıza çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. (NTV)

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