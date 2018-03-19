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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Gün geçtikçe daha fazla yayılan ve kullanıcı sayısını yükselten yerinde saymak istemiyor, yeni yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Popüler güncellendi ve yeni özellikler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Giriş Tarihi: 19.03.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 10:13
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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

Yeni özelliklerden ilki, gruplarına tanıtıcı açıklamalar eklenebilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar girdikleri grubun neyle alakalı olduğunu görebiliyorlar.

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

Habertürk'ün aktardıklarına göre öte yandan kullanıcılar artık sesli ve video arama arasında geçiş yapabiliyor. Örneğin görüntülü sohbetinizi durdurmaya gerek duymadan sesliye çevirmeniz artık mümkün.

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

Gruplara 512 karakter sınırlı açıklamalar eklemek için Grup Bilgisi sekmesine tıklamak ve grup fotoğrafının altındaki boş açıklama kutusunu doldurmak yeterli oluyor. Ancak açıklamanın yalnızca grup yöneticileri tarafından yazılabildiğini belirtmekte fayda var.

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

ya eklenen bir diğer yenilik ise kullanıcıların gruptaki insanları isimleriyle aratabilmesi. Bu özellik kalabalık gruplar için kullanışlı olacaktır.

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 özelliği...

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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'a yeni özellikler eklendi! güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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