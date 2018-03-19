WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
WhatsApp artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Gün geçtikçe daha fazla yayılan ve kullanıcı sayısını yükselten WhatsApp yerinde saymak istemiyor, yeni yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Popüler uygulama güncellendi ve yeni özellikler kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Giriş Tarihi: 19.03.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 10:13
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WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?
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WhatsApp'a yeni özellikler eklendi! WhatsApp güncellemesinden sonra gelen özellikler nedir? Neler sunuyorlar?