Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

, hemen hemen her akıllı telefon sahibinin kullandığı bir uygulama durumunda. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, getirdiği yenilikliklerle haber olmasının yanında; zaman zaman çeşitli güvenlik açıkları ile de gündem oluyor. Bu seferki gelişme ise sahibi WhatsApp kullanıcılarını üzecek türden. WhatsApp'ta sohbet sırasında gönderilen ve silinen fotoğraflar kullanıcıların başını fena halde ağrıtacak. Öte yandan, WhatsApp yetkilileri ile diğer bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram yetkilileri arasında bir 'laf dalaşı' da yaşandı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:01
WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

, günümüz dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından birisi. Milyonlarca kullanıcısına sunduğu yeniliklerle adından söz ettiren mesajlaşma uygulaması, kimi zaman da çeşitli güvenlik açıklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, bu sefer ortaya çıkan haber kullanan WhatsApp kullanıcılarını üzecek türden...

WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

'ın mesajları silme özelliği olan "Herkesten sil", 2017 yılından beri kullanılıyor. Bu özellik sayesinde gönderilen bir mesaj 1 saat içerisinde silinerek karşı tarafın mesajı görmesi engellenebiliyor. Bu süre geçtikten sonra ise gönderilen mesaj silinemiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

aracılığıyla gönderdiğiniz bir fotoğrafı silmek istediğinizde de aynı özelliği kullanmanız bir işe yaramıyor.

WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

aracılığı ile 'lara gönderilen fotoğraflar, WhatsApp'tan silinse bile iPhone'un galerisinde kalmaya devam ediyor. Siz WhatsApp konuşma ekranında "Bu mesaj silindi" uyarısını görseniz bile fotoğraf, mesajı gönderdiğiniz kişi tarafından görülmeye devam ediliyor.

WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

WHATSAPP'A ÖNEMLİ BİR YENİLİK DAHA GELİYOR!

WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

Popüler iletişim uygulamalarından biri olan , her geçen gün daha iyi ve kaliteli hale geliyor. Uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların geri bildirimlerine göre yenilikler yaptığını söyleyebiliriz. İşte güncelleme sayesinde yeni özellik tam olarak kullanıcıları memnun edecek türden bir gelişme. WhatsApp'a yeni özellik geldi

WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

bu güncellemeyi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

BİZE ULAŞIN