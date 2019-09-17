WhatsApp'ı iPhone'dan kullananlar dikkat! Bu özelliği çok baş ağrıtacak...

Popüler iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, her geçen gün daha iyi ve kaliteli hale geliyor. Uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların geri bildirimlerine göre yenilikler yaptığını söyleyebiliriz. İşte güncelleme sayesinde yeni özellik tam olarak kullanıcıları memnun edecek türden bir gelişme. WhatsApp'a yeni özellik geldi