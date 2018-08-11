WhatsApp'ın en gizli özellikleri!

WhatsApp'a her gün yeni özellikler ekleniyor ve son kullanıcısı da bu özelliklerin hepsini takip etmekte zorlanıyor. İşte platformun herkes tarafından bilinmeyen gizli özellikleri... Whatsapp'ı her gün kullanıyoruz; ama birçok gizli özelliğinden çoğumuzun haberi bile yok! İşte Whatsapp'ın gizli özellikleri... Whatsapp'ta çok yakında mesajlarınızı sileceksiniz. İşin püf noktası ise şu olacak: Mavi tiki görmeden mesajınızı silmeniz gerekecek; karşı tarafın gördüğü mesaj silinemeyecek. Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek. WhatsApp'ın bu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsa da çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek. WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan 'Bilgi' opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, 'Grup bilgisi'ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.