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  • WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

aylardır bu özelliğini saklıyordu. Whatsapp kullanan milyonlar bunu öğrenince hemen harekete geçti. Bakın whatsapp'ta aylardır gizlenen o özellik...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:45
WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

'ın aylardır sakladığı bomba özelliği ortaya çıktı!

WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Şimdi önce 'a girin.

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WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.

WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.

WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Böylece telefon ekran kilidinizi açsanız bile 'a girmek için ayrıca parmak izi vermek zorunda kalacaksınız.

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