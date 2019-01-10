WhatsApp'ın sakladığı gizli özelliği ortaya çıktı! Herkes şimdi whatsapp'ta bunu yapıyor

Whatsapp aylardır bu özelliğini saklıyordu. Whatsapp kullanan milyonlar bunu öğrenince hemen harekete geçti. Bakın whatsapp'ta aylardır gizlenen o özellik... WhatsApp'ın aylardır sakladığı bomba özelliği ortaya çıktı! Şimdi önce WhatsApp'a girin. Ardından hemen Ayarlar'a dokunun. Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz? WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız. Böylece telefon ekran kilidinizi açsanız bile WhatsApp'a girmek için ayrıca parmak izi vermek zorunda kalacaksınız.