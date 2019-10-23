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  • Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

'ta büyük tehlike! Aralarında 'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

'tan kötü haber! Dünyada yüz milyonlarca insanın kullandığı mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan ürkütücü bir haber geldi. Whatsapp üzerinden yayılan tehlike 'ye de sıçradı. Avusturya, Afganistan, Pakistan, gibi ülkelerde gündeme gelen ve kullanıcıları tedirgin eden bu problem büyük dikkat gerektiriyor. Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti. Peki bu tehdit karşısında kullanıcılar ne yapmalı? Whatsapp kullananlar için büyük bir soru işareti olan problem aslında ne? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:48
Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban oldu.

Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

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Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Bu yılın başlarında yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Ekim ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'.

Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Söz konusu e-posta mesajları ve 'tan gelen mesajlarda MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...

Söz konusu e-posta mesajları ve 'tan gelen mesajlarda MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

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