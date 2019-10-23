Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...
Whatsapp'ta büyük tehlike! Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerde yaşayanlar...
Whatsapp'tan kötü haber! Dünyada yüz milyonlarca insanın kullandığı mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan ürkütücü bir haber geldi. Whatsapp üzerinden yayılan tehlike Türkiye'ye de sıçradı. Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya gibi ülkelerde gündeme gelen ve kullanıcıları tedirgin eden bu problem büyük dikkat gerektiriyor. Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti. Peki bu tehdit karşısında kullanıcılar ne yapmalı? Whatsapp kullananlar için büyük bir soru işareti olan problem aslında ne? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 23.10.2019
14:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
14:48
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