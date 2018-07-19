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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!

, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise çok mesaj atanlara özel yeni bir özellik geliyor.

Giriş Tarihi: 19.07.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 14:39
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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi.
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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek.
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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!

sessize alma özelliğini şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Özelliği denemek için Play Store'dan Beta sürümünü 2.18.216 sürümüne güncelleyebilirsiniz. (NTV)

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'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!
WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!

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