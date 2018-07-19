WhatsApp'ta çok mesaj atanlar için yeni özellik!

WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise çok mesaj atanlara özel yeni bir özellik geliyor. WhatsApp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi. Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek. Whatsapp sessize alma özelliğini şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Özelliği denemek için Play Store'dan Beta sürümünü 2.18.216 sürümüne güncelleyebilirsiniz. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...