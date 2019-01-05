WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

GÖRSELLER, VİDEOLAR VE GIF'LERDE ÇIKARTMA DÖNEMİ
WhatsApp Yer Etiketi desteğinden sonra kullanıcıların görsellerde, videolarda ve GIF'lerde etiketler kullanmasına izin vermeye karar verdi.
Örneğin göndermek için bir görsel seçtiğinizde, ekranın üstündeki emoji simgesine dokunursanız, WhatsApp size İçerik Etiketleri arasından seçim yapabileceğiniz yeniden tasarlanmış bir bölüm sunacak. Kullanıcılar çıkartmaları istediği gibi yeniden boyutlandırabiliyor ve özel koleksiyonundan da herhangi bir çıkartmayı kullanabiliyor.