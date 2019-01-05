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'ta değişiklikler olacak! kullanıcıları dikkat

'ta yenilikler tam gaz devam ediyor. WhatsApp ekibi ilk resmi açık beta programını 1 aydan daha uzun bir süre açmıştı. Şimdi geliştirici ekip yeni bir beta güncellemesi sundu ve böylece sürüm 2.19.10.21 oldu. Yeni özellikler de test edilmeye başlandı. Gelin Whatsapp'ta neler olduğuna hep birlikte bakalım...

Giriş Tarihi: 05.01.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 13:25
WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

Wabetainfo sitesi tarafından listelenen yeni özelliklerin bir sonraki güncellemesinde etkinleştirilmesi bekleniyor. Ancak geliştirici ekibi bazı zamanlar bazı özellikleri bir sonraki güncellemeye de erteleyebiliyor. O yüzden yeni içinde yeni özelliklerden biri olmazsa şaşırmayın.

WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

Şimdi gelelim yeni özelliklere...

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WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

GÖRSELLER, VİDEOLAR VE GIF'LERDE ÇIKARTMA DÖNEMİ

Yer Etiketi desteğinden sonra kullanıcıların görsellerde, videolarda ve GIF'lerde etiketler kullanmasına izin vermeye karar verdi.

Örneğin göndermek için bir görsel seçtiğinizde, ekranın üstündeki emoji simgesine dokunursanız, WhatsApp size İçerik Etiketleri arasından seçim yapabileceğiniz yeniden tasarlanmış bir bölüm sunacak. Kullanıcılar çıkartmaları istediği gibi yeniden boyutlandırabiliyor ve özel koleksiyonundan da herhangi bir çıkartmayı kullanabiliyor.

WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

ÖZEL YANIT ÖZELLİĞİ!

'ın sürümünde özelliği etkinleştirilmişti. Nihayet bu özellik 'ta da test edilmeye başlandı.

Aslında bu seçenek iOS için mevcuttu, ancak WhatsApp bu özelliği genişletti ve herhangi bir katılımcının kullanmasına izin verdi. Bundan sonra bir grupta alınan mesaja basılı tutarsanız, menüde Özel Yanıt seçeneğini göreceksiniz.

Özel Yanıt seçeneğini kullandığınız zaman WhatsApp seçiliği mesajı gönderen kişiyle sohbeti otomatik olarak açıyor ve seçili iletiyi belirtiyor. Bu özellik şu anda beta test kullanıcıları için çalışır durumda.

WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

3D TOUCH EYLEMLERİ

, durum güncellemelerinde de bir takım değişklikler yaptı. Bu noktayı biraz daha açacak olursak, eğer 'unuz 3D Touch özelliğini destekliyorsa (iPhone 6s ve yukarı modellerde bu özellik var), kişiler tarafından yayınlanan durum güncellemelerini hızlı şekilde görebileceksiniz. Aynı ekran görüntüsünde olduğu gibi. Ayrıca durum güncellemesini hemen de kapatabilirsiniz.

Durum güncellemesine bu şekilde göz attığınız zaman da, WhatsApp okundu bilgisini göndermiyor. Yani görünmez şekilde duruma bakabileceksiniz.

WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

ÇIKARTMALARDAKİ DEĞİŞİKLİK

Çıkartmalar özelliğinin yayınlanmasından bu yana bir sohbette iki farklı çıkartma gönderdiğiniz zaman bunları otomatik olarak üst üste gruplandırıyor.

WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

Şimdi ise bu durumla ilgili bir takım değişiklikler yapıldı. Gruplanmış çıkartmaların yönetilmesi bazı küçük yenilikler sayesinde artık daha kolaylaşmış durumda.

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