WhatsApp'ta değişiklikler olacak! iPhone kullanıcıları dikkat

ÖZEL YANIT ÖZELLİĞİ!

WhatsApp'ın Android sürümünde Özel Yanıt özelliği etkinleştirilmişti. Nihayet bu özellik iOS'ta da test edilmeye başlandı.

Aslında bu seçenek iOS için mevcuttu, ancak WhatsApp bu özelliği genişletti ve herhangi bir katılımcının kullanmasına izin verdi. Bundan sonra bir grupta alınan mesaja basılı tutarsanız, menüde Özel Yanıt seçeneğini göreceksiniz.

Özel Yanıt seçeneğini kullandığınız zaman WhatsApp seçiliği mesajı gönderen kişiyle sohbeti otomatik olarak açıyor ve seçili iletiyi belirtiyor. Bu özellik şu anda beta test kullanıcıları için çalışır durumda.