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'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

genelde yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Anlık mesajlaşma uygulaması genelde kazandığı yeteneklerle isminden söz ettiriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bir Amazon çalışanı WhatsApp'ta numara değişikliğinden sonra sohbet geçmişinin, numaranın yeni sahibine gittiğine dair bir hata olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi WhatsApp'ta yeni bir problem daha baş gösterdi. Bu sorun sohbetlerini saklayanlar için ciddi baş ağrısına sebep olabilir. Çünkü yazışmalarınız silinme tehlikesiyle karşı karşıya. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 14:21
WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

'ta keşfedilen yeni bir yazılım hatası kullanıcıların sohbet kayıtlarının silinmesine neden oluyor. Mesajlarını yedeklemeyen kullanıcıları mağdur eden hata yüzünden kullanıcılar uygulamayı açtıklarında sohbetlerinin yerinde olmadığını görüyor ve yedeği de alınmayan bu sohbetler kalıcı olarak silinmiş oluyor.

WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

Şimdilik bu hatanın telefonlarda yaşandığı dikkat çekiyor; ancak 'larda da bu hatayı görmemiz kuvvetle muhtemel.

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WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

Durumun farkında olan 'ın yeni bir güncelleme ile sorunu ortadan kaldırması bekleniyor; ancak bu güncelleme çıkana kadar kullanıcıların sohbetlerini düzenli olarak yedeklemeleri gerekiyor.

WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

İşi şansa bırakmamak adına yedeğinizi almak için 'dan faydalanabilirsiniz. Ücretsiz olarak yapacağınız yedekleme işlemi neticesinde böylesi bir sorun nedeniyle sohbet kayıtlarınız silinse de, yedeğinizden sohbet kayıtlarınızı geri getirebileceksiniz, hem de kolayca. (Hürriyet)

WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

Diğer yandan kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren bomba bir gelişme oldu. Bakın WhatsApp'ın aylardır sakladığı gizli o müthiş özellik neymiş?

WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.

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