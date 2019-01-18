WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir

WhatsApp'ta keşfedilen yeni bir yazılım hatası kullanıcıların sohbet kayıtlarının silinmesine neden oluyor. Mesajlarını yedeklemeyen kullanıcıları mağdur eden hata yüzünden kullanıcılar uygulamayı açtıklarında sohbetlerinin yerinde olmadığını görüyor ve yedeği de alınmayan bu sohbetler kalıcı olarak silinmiş oluyor.