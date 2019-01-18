WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir
WhatsApp'ta inanılmaz hata! WhatsApp'taki bu durum başınızı ağrıtabilir
WhatsApp genelde yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Anlık mesajlaşma uygulaması genelde kazandığı yeteneklerle isminden söz ettiriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bir Amazon çalışanı WhatsApp'ta numara değişikliğinden sonra sohbet geçmişinin, numaranın yeni sahibine gittiğine dair bir hata olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi WhatsApp'ta yeni bir problem daha baş gösterdi. Bu sorun sohbetlerini saklayanlar için ciddi baş ağrısına sebep olabilir. Çünkü yazışmalarınız silinme tehlikesiyle karşı karşıya. İşte konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 14:21