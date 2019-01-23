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'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

'ta son haftalarda birçok değişiklik yaşandı. Popüler mesaja birçok yeni özellik eklendi, ama bununla birlikte şimdi farklı bir değişiklik daha yapıldı. ile birlikte çatısı altında yer alan WhatsApp'ta mesajlara sınırlama geldi. Peki söz konusu bu mesaj sınırlaması tam olarak nedir? 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan ve günlük olarak 60 milyar mesaja ulaşan WhatsApp için neden böyle bir karar verildi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:27
WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşama uygulaması 'dedikodu' ve 'yanlış bilgi'nin platform üzerinden hızla yayılmasının önüne geçmek için yeni bir adım attı.

WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

Şirketten yapılan resmi açıklamada alınan yeni karar ile dünya genelinde kullanıcıların mesaj forward etme hakkının 20'den 5'e düşürüldüğünü bilgisine yer verildi.

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WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

Özellikle son aylarda sahte haberlerin üzerinden yayılması ile 'da linç edilerek öldürülen kişiler dış basında sıkça yer almıştı.

WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

, söz konusu kararı bu tip olayların önüne geçmek için aldı.

WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!

Diğer yandan kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren bomba bir gelişme oldu. Bakın WhatsApp'ın aylardır sakladığı gizli o müthiş özellik neymiş?

WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

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WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi

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