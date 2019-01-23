WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi
WhatsApp'ta çok önemli değişiklik! WhatsApp'a sınırlama geldi
WhatsApp'ta son haftalarda birçok değişiklik yaşandı. Popüler mesaja birçok yeni özellik eklendi, ama bununla birlikte şimdi farklı bir değişiklik daha yapıldı. Instagram ile birlikte Facebook çatısı altında yer alan WhatsApp'ta mesajlara sınırlama geldi. Peki söz konusu bu mesaj sınırlaması tam olarak nedir? 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan ve günlük olarak 60 milyar mesaja ulaşan WhatsApp için neden böyle bir karar verildi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:27