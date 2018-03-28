WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi

WhatsApp'a QR kodlu ödeme sistemi sonunda geldi. Peki bu sistem ne işe yarıyor? Detayları neler? Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Aktif etmek içinse uygulamada bulunan üç noktaya tıklamak yeterli. Uygulamaya gelen son özellik QR kodu ile ödeme yapma. Ancak henüz android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekiyor. Ardından ödemeler seçeneğine giriş yapın ve karşınıza UPI ID ve UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin. Sonrasında uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın. Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor. DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan Bilgi opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.