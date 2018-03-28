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'ta QR kodla ödeme dönemi

'a QR kodlu ödeme sistemi sonunda geldi. Peki bu sistem ne işe yarıyor? Detayları neler?

Giriş Tarihi: 28.03.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 20:17
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi
Aktif etmek içinse uygulamada bulunan üç noktaya tıklamak yeterli. Uygulamaya gelen son özellik QR kodu ile ödeme yapma. Ancak henüz android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekiyor.
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi
Ardından ödemeler seçeneğine giriş yapın ve karşınıza UPI ID ve UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin.
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi
Sonrasında uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın. Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz.
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi
Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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'ta QR kodla ödeme dönemi
WhatsApp'ta QR kodla ödeme dönemi

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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