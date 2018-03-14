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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

'ın son bomba özelliği olan mesaj silme bazen yanlış yerlerde kullanılabiliyor. Peki bir şekilde silinen mesaj nasıl geri gelir?

Giriş Tarihi: 14.03.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 22:22
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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

'ta gönderdiğiniz bir mesajı yanlışlıkla silmeniz, mesajın içindeki fotoğrafları ve videoları bir anda kaybetmeniz anlamına gelebilir.

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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

Ama panik yapmanıza gerek yok. Derin bir nefes alın çünkü doğru adımları takip ederseniz, kaybolan fotoğrafı veya videoyu kurtarabilirsiniz.

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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

BAŞKASINDA VAR MI?

Önce silinen mesajın (kaybolan medyayı içeren mesajın) bir kopyasının bir başkasında olup olmadığını kontrol edin. Bir resim yüklediyseniz ve bir gruba veya arkadaşınıza gönderdikten sonra sildiyseniz, bu resim onu gönderdiğiniz kişi veya kişilerde hala duruyor olabilir.

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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

YEDEKTEN GERİ YÜKLEME

Sildiğiniz fotoğrafın kopyası kimsede yoksa, onu kurtarmanın en kolay yolu, yedeklerini geri yüklemek. WhatsApp'ın Android ve iOS sürümleri sırasıyla Google Drive ve iCloud'a yedekleme işlevleri sunuyorlar.

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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
Mesajı sildikten sonra çok fazla zaman geçmediyse, en son yedeği geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanabilmek için elbette yedekleme işlevini resmi silmeden önce açmış olmanız gerekiyor.
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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyin. Burada en son yedeğin ne zaman alındığını göreceksiniz. Fotoğrafı son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, 'ı kaldırıp tekrar yükleyerek silinen mesajları kurtarabilirsiniz. WhatsApp'ı tekrar kurarken yedekten geri yüklemek isteyip istemediğniz sorulacak.
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'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?
Bu işlemin son yedeklemeden sonraki mesajların silinmesine yol açabileceğini unutmayın.
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