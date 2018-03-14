WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

BAŞKASINDA VAR MI?

Önce silinen mesajın (kaybolan medyayı içeren mesajın) bir kopyasının bir başkasında olup olmadığını kontrol edin. Bir resim yüklediyseniz ve bir gruba veya arkadaşınıza gönderdikten sonra sildiyseniz, bu resim onu gönderdiğiniz kişi veya kişilerde hala duruyor olabilir.