WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl geri gelir?

WhatsApp'ın son bomba özelliği olan mesaj silme bazen yanlış yerlerde kullanılabiliyor. Peki bir şekilde silinen mesaj nasıl geri gelir? WhatsApp'ta gönderdiğiniz bir mesajı yanlışlıkla silmeniz, mesajın içindeki fotoğrafları ve videoları bir anda kaybetmeniz anlamına gelebilir. Ama panik yapmanıza gerek yok. Derin bir nefes alın çünkü doğru adımları takip ederseniz, kaybolan fotoğrafı veya videoyu kurtarabilirsiniz. BAŞKASINDA VAR MI? Önce silinen mesajın (kaybolan medyayı içeren mesajın) bir kopyasının bir başkasında olup olmadığını kontrol edin. Bir resim yüklediyseniz ve bir gruba veya arkadaşınıza gönderdikten sonra sildiyseniz, bu resim onu gönderdiğiniz kişi veya kişilerde hala duruyor olabilir. YEDEKTEN GERİ YÜKLEME Sildiğiniz fotoğrafın kopyası kimsede yoksa, onu kurtarmanın en kolay yolu, WhatsApp yedeklerini geri yüklemek. WhatsApp'ın Android ve iOS sürümleri sırasıyla Google Drive ve iCloud'a yedekleme işlevleri sunuyorlar. Mesajı sildikten sonra çok fazla zaman geçmediyse, en son yedeği geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanabilmek için elbette yedekleme işlevini resmi silmeden önce açmış olmanız gerekiyor. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyin. Burada en son yedeğin ne zaman alındığını göreceksiniz. Fotoğrafı son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, WhatsApp'ı kaldırıp tekrar yükleyerek silinen mesajları kurtarabilirsiniz. WhatsApp'ı tekrar kurarken yedekten geri yüklemek isteyip istemediğniz sorulacak. Bu işlemin son yedeklemeden sonraki mesajların silinmesine yol açabileceğini unutmayın.