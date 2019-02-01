WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl görülür? Silinen mesajları getirmenin yolu...
WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl görülür? Silinen mesajları getirmenin yolu...
WhatsApp'ta en çok merak edilen konulardan biri de iOS, Android ve Windows işletim sistemli telefonlarda, silinen mesajın veya mesajların görülmesi, yani geri getirilmesi. Yakın zamanda WhatsApp geliştirici ekibi yanlışlıkla gönderilen mesajların silinmesine olanak sağlayan güncelleme yapmıştı. Bununla birlikte silinebilecek mesajlar için bir sınır da belirlenmişti. Bu durumu biraz daha açacak olursak, mesela son 1 saat içinde gönderilen mesajlar silinebiliyor. Bu da tüm mesaj geçmişinin silinebilmesini önlüyor. Ancak silinen mesajların geri getirmenin farklı birkaç yolu var. Silinen WhatsApp mesajları nasıl görülebilir? Nasıl geri getirilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 09:54