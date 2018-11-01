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'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının tepkisini çeken değişikliği resmen duyurdu ve tarih verdi.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 09:34
WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması radikal bir değişime gidiyor.

WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

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WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Özellikle sosyal medyada tepki çeken karar resmen duyuruldu. , durum sekmesinde reklam gösterileceğini doğruladı.

WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

'ın Başkan Yardımcısı Chris Daniels, Whatsapp kullanırken sol alt tarafta bulunan durum sekmesinde belirecek reklamların yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı.

WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı 2019'un ilk aylarında devreye girecek.

WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Platforma reklam yerleştirmek 'un bünyesinde çalışmaya devam eden kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu.

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