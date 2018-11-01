WhatsApp'ta tepki çeken değişiklik! Bir dönem resmen kapanıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının tepkisini çeken değişikliği resmen duyurdu ve tarih verdi. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp radikal bir değişime gidiyor. WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı. Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Özellikle sosyal medyada tepki çeken karar resmen duyuruldu. WhatsApp, durum sekmesinde reklam gösterileceğini doğruladı. WhatsApp'ın Başkan Yardımcısı Chris Daniels, Whatsapp kullanırken sol alt tarafta bulunan durum sekmesinde belirecek reklamların yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019'un ilk aylarında devreye girecek. Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu.