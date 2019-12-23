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'ta 'Ücretli' dönemi!

'a yeni bir özellik geliyor! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yeni bir özellik ile gündemde. Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek. Dünyada 100 milyonalrca insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp adeta alternatifsiz. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram'la birlikte en çok kullanılan uygulamalardan biri. Fakat Whatsapp'a ücretli bir özellik geliyor. İşte bu haberin detayları!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:04
WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması yine gündemde.

WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Bu kez platforma entegre edilen yeni bir özellik konuşuluyor.

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WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek.

WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

'a entegre edilen Any.do sayesinde kullanıcılar platform üzerinden hatırlatıcı hizmeti alacak.

WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Örneğin akşam 19.00'da yapmanız gereken bir şey var ve bu özellik ile önceden bir hatırlatıcı mesajı oluşturuyorsunuz.

WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Özellik sayesinde saat 19.00 olduğunda 'tan bu işinizi hatırlatan bir mesaj alıyorsunuz.

WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Ancak İngiliz The Sun gazetesinde yer alan bu özellik için kullanıcıların ödeme yapmaları gerekiyor.

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