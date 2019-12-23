WhatsApp'ta 'Ücretli' dönemi!

Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edilen yeni bir özellik ile gündemde. Ancak bu sefer bu özelliği kullanmak için para ödemeniz gerekecek. Dünyada 100 milyonalrca insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp adeta alternatifsiz. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram'la birlikte en çok kullanılan uygulamalardan biri. Fakat Whatsapp'a ücretli bir özellik geliyor. İşte bu haberin detayları!