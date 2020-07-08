WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

WhatsApp'ta yine bir takım değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda, birden çok yeni WhatsApp özelliği üstünde çalışıldığı ve bunların test edildiği ortaya çıkmıştı. Özellikle salgın dönemiyle birlikte geliştirici ekip, güncellemeler konusunda gaza basmıştı. Son havadislere göre Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp ve Facebook Messenger'a çapraz sohbet özelliği geliyor. İşte konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 08.07.2020
12:59
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
13:07
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