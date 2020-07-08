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'ta yeni dönem başlıyor! ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

'ta yine bir takım değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda, birden çok yeni WhatsApp özelliği üstünde çalışıldığı ve bunların test edildiği ortaya çıkmıştı. Özellikle salgın dönemiyle birlikte geliştirici ekip, güncellemeler konusunda gaza basmıştı. Son havadislere göre 'la birlikte Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp ve 'a çapraz sohbet özelliği geliyor. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:07
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan 'ta yenilikler son hızla devam ediyor. 2 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bir kere daha yeni özelliği ile isminden söz ettirdi.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

Android Police'te yer alan habere göre, sosyal medya devi, ve için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

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WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

Söz konusu özellik sayesinde bir kullanıcısı, kolaylıkla başka bir kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

Bu özelliğin kullanıcılara bir zorunluluk mu ya da opsiyon olarak mı sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

2019'da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook, ve 'ın birbirine entegre edileceğini söylemişti.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak

Zuckerberg, bu açıklamasında söz konusu proje için bir tarih vermekten kaçınmıştı.

(NTV)

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Facebook Messenger ve WhatsApp kullanıcıları birbiriyle iletişimde olacak
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