Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan atılan bu mesajlar sosyal medyayı sallıyor! Son yıllarda akıllı telefonların hepimizin hayatına girmesiyle mesajlaşmalar da vazgeçilmezimiz oldu. Gerekli zamanlarda hepimiz için büyük fayda sağlayan mesajlar kimi zaman ilginç sonuçlar da doğuruyor. Sosyal medyaya düşen bu mesajların bir kısmı ise okuyanları çok güldürüyor. İşte kimi Whatsapp kimi SMS ile atılan birbirinden şaşırtıcı mesajlar.
Giriş Tarihi: 16.01.2020
07:54
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
07:55
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