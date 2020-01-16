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  • Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!

'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!

'tan atılan bu mesajlar sosyal medyayı sallıyor! Son yıllarda akıllı telefonların hepimizin hayatına girmesiyle mesajlaşmalar da vazgeçilmezimiz oldu. Gerekli zamanlarda hepimiz için büyük fayda sağlayan mesajlar kimi zaman ilginç sonuçlar da doğuruyor. Sosyal medyaya düşen bu mesajların bir kısmı ise okuyanları çok güldürüyor. İşte kimi Whatsapp kimi SMS ile atılan birbirinden şaşırtıcı mesajlar.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 07:55
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!

İşte sosyal medyada da dolaşan o birbirinden komik ve ilginç mesajlaşmalar!

Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
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Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
Whatsapp'tan bir mesaj attı sosyal medyayı salladı!
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