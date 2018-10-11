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'tan gelen 'de!

, , , derken altına girdi! İşte 'tan gelen o tehlike...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 14:27
WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban oldu; 'ta hızla yayılan yi uzmanlar ortaya çıkardı.

WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

İşte o harita...

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WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti.

WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

Söz konusu e-posta mesajları MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

WhatsApp'tan gelen tehlike Türkiye'de!

Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.

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